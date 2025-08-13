Driftował na rondzie, obok radiowozu

Kierowca wprowadził samochód w drift po rondzie Źródło: KPP Kołobrzeg

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w godzinach popołudniowych na Rondzie Solidarności w Kołobrzegu. Na nagraniu udostępnionym przez policję można zobaczyć, jak kierowca mercedesa wjeżdża na rondo. Po chwili, auto zostało wprowadzone w kontrolowany poślizg na zewnętrznym pasie.

Kołobrzescy policjanci w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali kierowcę do kontroli. Otrzymał on mandat w wysokości trzech tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.

Do zdarzenia doszło na Rondzie Solidarności w Kołobrzegu Źródło: KPP Kołobrzeg