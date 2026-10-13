Szczecin Pacjentka wezwała policję do przychodni. Lekarka miała 1,3 promila alkoholu Oprac. Rafał Molenda |

"Byłem alkoholikiem wysokofunkcjonującym". Borys Szyc o alkoholizmie i pracy Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do interwencji doszło w poniedziałek po godzinie 9 w jednej z przychodni na terenie Kołobrzegu. Zgłoszenie złożyła kobieta, która przyszła do lekarza z dziećmi. Według jej relacji dyżurująca lekarka mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Kobieta powiadomiła policjantów. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie. Badanie alkomatem wykazało, że lakarka miała 1,3 promila alkoholu w organizmie.

"Lekarka przyjmowała jeszcze innego pacjenta"

Jak przekazała Pamela Kijan, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, śledczy wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

- Wiemy na pewno, że przed wizytą kobiety, która wezwała policjantów, lekarka przyjmowała jeszcze innego pacjenta. Został on przesłuchany. Powiedział, że nie wyczuł woni alkoholu w gabinecie. Nie wiemy jeszcze, czy kobieta przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, czy spożywała go podczas dyżuru. W sprawie prowadzone są czynności w kierunku artykułu 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała Pamela Kiljan z KPP w Kołobrzegu.

Policjanci nie ujawniają szczegółów tej sprawy tłumacząc to dobrem prowadzonego postępowania. Zatrzymana lekarka ma 45 lat. Policjanci nie informują, gdzie dokładnie dyżurowała zatrzymana kobieta. Postępowanie trwa.