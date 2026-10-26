Konar spadł na cztery samochody. Interweniowali strażacy
Informację o powalonym konarze drzewa w Kłopotowie strażacy odebrali w niedzielę około godziny 12.30. Samochody zostały uszkodzone. Jak informują strażacy, w chwili zdarzenia w środku nikogo nie było. Nie ma osób poszkodowanych.
Prawie 80 interwencji
Przez cały weekend strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru 78 razy. W miejscowości Dębno w powiecie myśliborskim powalone przez wiatr drzewo przerwało linię energetyczną przy cmentarzu.
- Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi, które blokowały przejazd na drogach. Najwięcej, bo 11 interwencji odnotowaliśmy w powiecie goleniowskim - powiedział Dariusz Schacht z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Zastępy ratownicze były wzywane też do zdarzeń w Świnoujściu oraz powiatach polickim, koszalińskim, kołobrzeskim i kamieńskim. W większości przypadków usuwali skutki silnego wiatru z dróg i terenów zabudowanych. Mimo licznych zdarzeń nikt nie ucierpiał.