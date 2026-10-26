Szczecin Konar spadł na cztery samochody. Interweniowali strażacy Rafał Molenda |

Cztery samochody przygniecione powalonym konarem Źródło wideo: OSP Dygowo Źródło zdj. gł.: OSP Dygowo

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Informację o powalonym konarze drzewa w Kłopotowie strażacy odebrali w niedzielę około godziny 12.30. Samochody zostały uszkodzone. Jak informują strażacy, w chwili zdarzenia w środku nikogo nie było. Nie ma osób poszkodowanych.

Prawie 80 interwencji

Przez cały weekend strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru 78 razy. W miejscowości Dębno w powiecie myśliborskim powalone przez wiatr drzewo przerwało linię energetyczną przy cmentarzu.

- Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi, które blokowały przejazd na drogach. Najwięcej, bo 11 interwencji odnotowaliśmy w powiecie goleniowskim - powiedział Dariusz Schacht z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Zastępy ratownicze były wzywane też do zdarzeń w Świnoujściu oraz powiatach polickim, koszalińskim, kołobrzeskim i kamieńskim. W większości przypadków usuwali skutki silnego wiatru z dróg i terenów zabudowanych. Mimo licznych zdarzeń nikt nie ucierpiał.