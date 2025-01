Wypadek na niemieckiej autostradzie. Przejście graniczne w Kołbaskowie zablokowane

Przejście graniczne w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie) jest zablokowane. Wszystko przez wypadek samochodu ciężarowego na niemieckiej autostradzie A11 w kierunku Berlina. Autostrada A6 od węzła Szczecin Zachód do granicy może być zamknięta do godziny 12. Policja kieruje na objazdy.

Jak przekazała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, utrudnienia na przejściu granicznym w Kołbaskowie potrwają do godziny 12. Dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA wyjaśniła, że z powodu wypadku po niemieckiej stronie granicy policja zamknęła odcinek autostrady A6 od węzła Szczecin Zachód do przejścia granicznego Kołbaskowo – Pomellen.

GDDKiA radzi kierowcom jadącym ze Szczecina do Niemiec korzystanie również z przejścia granicznego w Lubiszynie (DK10). - Na węźle Szczecin Zachód, na drogach dojazdowych do niego obserwujemy coraz większe zatory – podała o godz. 10 dyżurna GDDKiA.

Do wypadku na niemieckiej A11 doszło w poniedziałek rano. Prawdopodobnie z powodu oblodzenia jezdni kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem.

Do takiego samego zdarzenia doszło w piątek (3 stycznia). Dojazd do przejścia granicznego w Kołbaskowie był wtedy zablokowany ok. 7 godzin.