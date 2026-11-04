Szczecin Zaatakował policjantów gazem pieprzowym Rafał Molenda |

Zaatakował gazem policjantów Źródło wideo: KPP w Goleniowie Źródło zdj. gł.: KPP w Goleniowie

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Policjanci zostali wezwani do awantury domowej we wtorek około godziny 2.

- Wezwanie było do małej miejscowości w gminie Goleniów. Na miejscu funkcjonariusze zastali 21-latka, który zachowywał się agresywnie, używał wulgarnych słów wobec funkcjonariuszy i nie reagował na wydawane polecenia - poinformowała Martyna Kowalska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Z relacji policjantów wynika, że podczas próby obezwładnienia, 21-latek sięgnął po leżący na stoliku gaz pieprzowy. Mężczyzna został zatrzymany.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

- 21-latek usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy wobec funkcjonariuszy publicznych w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszeniu ich nietykalności cielesnej oraz znieważeniu podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych - dodała Martyna Kowalska z goleniowskiej policji.

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Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Prokurator zdecydował, że do czasu zakończenia postępowania mężczyzna będzie pod dozorem policji.

Zgodnie z artykułem 222 kodeksu karnego, za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara więzienia do trzech lat.