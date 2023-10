Wjechał w budynek stacji, zatrzymał się na ścianie. Trafi na terapię

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (28 lutego/1 marca) tuż po północy. Samochód osobowy wjechał do środka sklepu stacji paliw IMSO przy ulicy Gdyńskiej w Drawsku Pomorskim. Skoda octavia staranowała drzwi wejściowe i wjechała do wnętrza sklepu rozbijając po drodze regały i zatrzymując się na ścianie. Lekkich obrażeń doznał pracownik stacji, ale po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nic poważnego mu się nie stało i pozostał na miejscu. Nie doszło także do uszkodzenia instalacji paliwowych i gazowych na stacji.