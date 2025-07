Remontował poddasze, znalazł stuletni pistolet. Mimo wieku broń jest sprawna

Chłopy (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Mieszkaniec, który znalazł zabytkową broń podczas remontu poddasza, o swoim odkryciu powiadomił koszalińską policję.

- Policjanci zabezpieczyli broń, którą poddano ekspertyzie w Laboratorium Kryminalistycznym w Szczecinie. Ta wykazała, że pistolet jest sprawny - poinformowała aspirant Izabela Sreberska z zespołu prasowego koszalińskiej policji.

Badanie potwierdziło, że zabytkowa broń to niemiecki pistolet Parabellum P08 z 1921 roku. Był podstawowym pistoletem armii niemieckiej w latach 1908-1938. W tej roli zastąpił go później nowocześniejszy Walther P38, ale Parabellum P08 był jeszcze produkowany do 1942 roku. Niemiecka armia w czasie II wojny światowej miała ponad 1,3 miliona sztuk tych pistoletów.

Zabytkowy pistolet koszalińscy policjanci przekazali do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, gdzie będzie właściwie przechowywany i konserwowany. Można go będzie oglądać na wystawie stałej.

Ten model był podstawowym pistoletem armii niemieckiej w latach 1908-1938 Źródło: KMP Koszalin