Poziom Odry na wodowskazie w Gozdowicach (woj. zachodniopomorskie) osiągnął w niedzielę rano 565 centymetrów, czyli 65 cm powyżej stanu alarmowego. Według danych Hydro IMGW, w Bielinku stan wody podniósł się do 641 cm, przekraczając poziom alarmowy aż o 91 cm. W piątek wojewoda wprowadził zakaz korzystania z wód rzeki Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego na terenie całego województwa. Sanepid informuje że woda z kranu nadaje się do picia.

Powyżej stanu alarmowego

Podtopienia i przesiąki

- Mamy informację, że w miejscowości Piasek zaczął przesiąkać wał, jest tam drobna awaria, która została wczoraj w nocy zabezpieczona, uszczelniono to miejsce przecieku. Będziemy tam wypompowywać zbierającą się wodę, ale nie ma tam żadnego zagrożenia dla ludzi czy zagród. Mamy podtopione trzy domy w miejscowości Stara Rudnica i w miejscowości Bielinek, tam wszyscy są zaopiekowani, nie weszła woda do domów, nikomu nic się nie stało - dodał.

Woda z kranu nadaje się do picia

- Woda z kranu jest dostępna, co potwierdzają badania sanepidu. Można ją spokojnie użytkować zarówno do celów takich, jak picie wody, gotowanie obiadów, jak i do pojenia zwierząt. Wodociągi zachodniopomorskie już od dwóch tygodni monitorują sytuację, jaka jest na Odrze. Pracownicy co 12 godzin sprawdzają i weryfikują, czy wszystko jest dobrze przy ujęciach wody i przy oczyszczalniach ścieków. Na dzisiaj dostarczamy wodę z ujęć głębokich studni, także tutaj nie ma żadnego zagrożenia zalania przez Odrę i nie ma ona żadnego kontaktu z Odrą - poinformował Łukasz Szeląg rzecznik prasowy wodociągów zachodniopomorskich.