Awaria wodociągu przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie.

- Wodociąg pękł wczoraj [24 lutego - red.]. Trudność w usuwaniu tej awarii polega na tym, że pękniecie jest podłużne, a nie poprzeczne - tłumaczy w rozmowie z reporterem TVN24 rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Hanna Pieczyńska. I dodaje: - Służby pogotowia wodno-kanalizacyjnego cały czas pracują. Liczymy na to, że awaria zostanie usunięta do godzin popołudniowych.

Bez bieżącej wody są mieszkańcy z bloków o numerach: 3, 4, 5, 58, 59, 60, 61 przy ulicy Małopolskiej oraz część mieszkańców Alei Jana Pawła II. Beczkowóz stoi przy posesji o numerze 59. W związku z awarią zamknięta dla pieszych jest część chodnika.

