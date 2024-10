Żołnierze misji pokojowej ranni po izraelskim ataku

Misja UNIFIL, działająca w Libanie, potwierdziła doniesienia o atakach Izraela w Libanie, w wyniku których zostały ostrzelane kwatera główna organizacji i pobliskie stanowiska zajmowane przez siły pokojowe ONZ. W wyniku zdarzenia ranni zostali dwaj żołnierze. Wcześniej izraelskie wojsko zwróciło się do ONZ o ewakuację ponad 20 punktów obserwacyjnych, ostrzegając, że nie może zagwarantować im bezpieczeństwa.

Misja UNIFIL, czyli Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie w Libanie, liczy około 10 tysięcy żołnierzy, wśród nich jest też polski kontyngent. W czwartkowych wpisach na platformie X UNIFIL podała, że "eskalacja napięć wzdłuż Niebieskiej Linii (linii demarkacyjnej, wyznaczającej granicę izraelsko-libańską) doprowadziła do masowych zniszczeń miast i wiosek w południowym Libanie". Potwierdziła również doniesienia o atakach na stanowiska siły pokojowych ONZ stacjonujących w Libanie.

Ostrzelanie wieży strażniczej

Żołnierze izraelscy mieli strzelać także w kierunku pozycji sił ONZ w mieście Labboun. UNIFIL podała, że trafili w wejście do bunkra, w którym ukrywali się żołnierze sił pokojowych, w wyniku ostrzałów zostały uszkodzone pojazdy i systemy łączności.

Intensywne bombardowania Libanu

Kilka dni temu izraelskie wojsko zwróciło się do ONZ o ewakuację ponad 20 punktów obserwacyjnych misji, ostrzegając, że nie może zagwarantować im bezpieczeństwa. ONZ odmówiła. W niedzielę UNIFIL wyraziła zaniepokojenie działaniem izraelskich wojsk w bezpośrednim sąsiedztwie jej stanowisk.

"Po wkroczeniu do Libanu izraelska armia utworzyła tymczasowy posterunek w bezpośrednim sąsiedztwie tego stanowiska. Zinterpretowano to jako próbę wywarcia presji na Irlandczykach, by opuścili swoją pozycję" - komentował "Jerusalem Post". "W sąsiednim punkcie stacjonują polscy żołnierze" - dodał dziennik.