Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zobowiązują się przekazać dwa miliardy dolarów na pomoc humanitarną ONZ. Dotąd cięli wydatki

Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Strefa Gazy. Zrzut ładunków z pomocą humanitarną (27.07.2025)
Źródło: Reuters
Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone zobowiązały przekazać dwa miliardy dolarów na pomoc humanitarną zarządzaną przez ONZ w przyszłym roku. W 2025 roku amerykańska administracja dokonała wielu cięć w tym zakresie.

Z oświadczenia Departamentu Stanu USA wynika, że pomoc zagraniczna przekazywana przez USA w 2026 roku będzie zarządzana przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Amerykańska administracja określiła to jako nowy model pomocy uzgodniony z ONZ, który ma celu zwiększenie efektywności finansowania i dostarczania pomocy.

W 2025 roku administracja prezydenta Donalda Trumpa dokonała licznych cięć na pomoc zagraniczną. Także inni kluczowi zachodni darczyńcy, tacy jak Niemcy, ograniczyli wpłaty, a fundusze te przenieśli na potrzeby związane z obronnością. Doprowadziło to do kryzysu finansowego w tym zakresie w ONZ.

Zdjęcie z 11 października 2025 roku
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Spadające wydatki USA na pomoc humanitarną ONZ

Według danych ONZ całkowity nakład Stanów Zjednoczonych na pomoc humanitarną ONZ spadł w 2025 roku do około 3,38 miliarda dolarów. Był to znaczący spadek amerykańskich dotacji na ten cel.

W 2024 roku USA przekazało 14,1 miliarda dolarów. Rekordowy pod tym względem był rok 2022, kiedy to amerykański wkład wyniósł 17,2 miliarda dolarów.

Gwałtowane spadki w finansowaniu sprawiły, że na początku grudnia ONZ wystosował apel o pomoc w wysokości 23 miliardów dolarów na rok 2026, co stanowi połowę kwoty 47 miliardów, o które wnioskowano na obecny rok.

30 milionów dolarów dla kontrowersyjnej fundacji rozdającej żywność w Gazie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

30 milionów dolarów dla kontrowersyjnej fundacji rozdającej żywność w Gazie

Środki na 2026 rok mają zapewnić pomoc 87 milionom ludzi na całym świecie, choć jest jedynie czubek góry lodowej. Według danych agencji AFP ok. 240 mln osób na całym świecie potrzebuje pomocy. Na czele priorytetów na 2026 roku znajdują się Strefa Gazy, Zachodni Brzeg oraz Sudan.

Jak podkreśliła agencja Reuters, szef pomocy humanitarnej ONZ Tom Fletcher powiedział, że działania humanitarne ONZ są nadmiernie "rozciągnięte" i niedofinansowane, co oznacza, że trzeba było dokonać "brutalnych wyborów", aby nadać priorytet osobom najbardziej potrzebującym, co ma odzwierciedlać plan na 2026 rok.

W opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu stwierdził, że deklaracja USA jest wyrazem zaufania do reformy humanitarnej ONZ oraz że krok administracji w Waszyngtonie jest "przełomową inwestycją w ludzkość".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Udostępnij:
TAGI:
USAOrganizacja Narodów ZjednoczonychAdministracja Donalda Trumpa
Czytaj także:
Konkret24. "Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
KONKRET24
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca
Tomasz Słomczyński
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy wyjadą na ulice. Mapa miejsc, gdzie będą protestować
Polska
imageTitle
Młody Polak bohaterem we Włoszech. "Znakomity"
EUROSPORT
46 min
pc
"Brudna gra" na Lewicy? "Prawda należy się wyborcom"
Kultura polityczna
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
BIZNES
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
METEO
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
WARSZAWA
Paweł Kowal
Kowal o rozmowach na Florydzie. "Dla nas efekt jest jeden"
Polska
imageTitle
Upadł i złapał się za kolano. Kibice z niepokojem czekają na komunikat
EUROSPORT
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Po dwóch latach przerwy AfD zaproszone na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa
Świat
imageTitle
Pożar w domu legendy wyścigów. Nie żyje ojciec kierowcy
EUROSPORT
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Śnieżyce na waszych zdjęciach. "Nadal sypie"
METEO
platfiorma wiertnicza zatoka gwinejska afryka shutterstock_680938996
Koniec koszmaru uprowadzonego polskiego marynarza
Świat
Auto zderzyło się z ciężarówką
Śmiertelny wypadek na ekspresówce. Auto zderzyło się z ciężarówką
Białystok
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
BIZNES
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu
Podłożył bomby, bo "coś w nim pękło"
Świat
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"
Marcin Złotkowski
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
IMGW ostrzega. Tam od rana sypie śnieg i silnie wieje
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
BIZNES
imageTitle
Nagrodzony za powrót po dyskwalifikacji. Jego rodak kpi
EUROSPORT
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie
"To jest najgorsze dla Ukrainy"
Polska
imageTitle
Takiego Stocha chce się oglądać częściej. "To jest super"
EUROSPORT
19 0845 podcast polityczny-0006
"Podcast polityczny". Zadaj pytania Arlecie Zalewskiej i Konradowi Piaseckiemu
Polska
Trump i Maduro
CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli
Świat
George Clooney w 2023 roku
Clooney i jego bliscy otrzymali obywatelstwo francuskie
Świat
Śnieg w Poznaniu
Porozumienie z górnikami, niebezpieczna pogoda, spotkanie ministrów z prezydentem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
METEO
imageTitle
Dwa magiczne skoki Prevca. "Zaskakująco łatwy triumf"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica