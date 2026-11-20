Świat Zmasowany atak na Ukrainę. Uszkodzone mosty w Kijowie, przerwy w dostawach prądu Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Ołeh Biłecki o ataku na Kijów (20.11) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/SESU_UA

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W nocy z czwartku na piątek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Drony i rakiety balistyczne po raz kolejny trafiły w Kijów. Do nalotu doszło kilka godzin po trójstronnym spotkaniu Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Chinach.

W godzinach porannych rakiety balistyczne uszkodziły trzy mosty na Dnieprze - poinformował w piątek nad ranem mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie. Jak podał, chodzi o mosty Podolski, Południowy i Darnycki. Ruch na pierwszych dwóch z nich odbywa się tylko w jednym kierunku.

Rosjanie zaatakowali też dzielnicę obołoński na północny wschodzie Kijowa - informował wcześniej w nocy Kliczko. Odłamek strąconego drona uderzył w trzypiętrowy budynek mieszkalny, wywołując pożar.

W stolicy Ukrainy zginęły trzy osoby, a co najmniej 15 zostało rannych - podał Kliczko.

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Przerwy w dostawach prądu na zachodzie Ukrainy

W wyniku rosyjskiego ataku obwodach lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim na zachodzie Ukrainy wprowadzono w piątek awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu rosyjskich ataków - poinformował w piątek ukraiński operator systemu przesyłowego Ukrenerho.

Według wojsk Ukrainy Rosja zaatakowała pociskami balistycznymi między innymi także Lwów. Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził przerwy w dostawach energii elektrycznej we Lwowie i całym obwodzie lwowskim. Sadowy poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku we Lwowie spadły odłamki drona, które uszkodziły samochody. W jednym z akademików zostały wybite szyby - wyjaśnił.

Możliwe naruszenie polskiej przestrzeni powietrzenej

W związku z rosyjskimi atakami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert dla województw lubelskiego i podlaskiego. Poinformowano w nim o podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej. Rano natomiast wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało chwilę po godzinie 7 informację o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.