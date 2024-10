Taki system ma tylko kilka państw na świecie. Tak działa Żelazna Kopuła

Izraelska obrona powietrzna uważana jest za jedną z najsilniejszych na świecie. Swoją skuteczność po raz kolejny okazała we wtorek wieczorem, gdy zdołała zestrzelić większość pocisków wystrzelonych przez Iran. Jak ona działa? I czym jest słynna Żelazna Kopuła?

We wtorek Iran wystrzelił ponad 180 rakiet balistycznych w kierunku Izraela w ramach zemsty za zabicie przez ten kraj przywódców Hamasu i Hezbollahu. Większość rakiet została zestrzelona przez izraelską obronę powietrzną, prawdopodobnie przy wsparciu sojuszniczym. Izraelska armia przekazała, że nie odnotowano ofiar, chociaż tamtejsze media donosiły o śmieci palestyńskiego cywila na Zachodnim Brzegu.

Tym samym po raz kolejny swojej skuteczności dowiodła izraelska obrona powietrzna. Jak pisze BBC, uważa się, że Izrael wykorzystał wszystkie posiadane przez siebie systemy obronne, na czele ze słynną Żelazną Kopułą.

Żelazna Kopuła - jak działa

Żelazna Kopuła (ang. Iron Dome) jest jednym z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej na świecie. To system krótkiego zasięgu zdolny do zwalczania pocisków rakietowych, artyleryjskich oraz dronów. Każda jednostka systemu może chronić obszar ok. 150 kilometrów kwadratowych przed wieloma nadlatującymi pociskami jednocześnie.

Działanie Żelaznej Kopuły opiera się na współpracy kilku urządzeń. Lecące w stronę Izraela pociski najpierw są wykrywane przez radary - eksperci szacują, że obecnie z odległości nawet do 100 km. Określają one trajektorię lotu pocisków i wysyłają informację na ten temat do swojego centrum dowodzenia.

W centrum dowodzenia po wykryciu lecącej rakiety system oblicza, czy będzie ona w stanie uderzyć w zaludnione tereny. System wybiera te pociski, które stanowią największe zagrożenie dla ludzi i infrastruktury, a pomija te, które mogą uderzyć w tereny niezamieszkałe lub spaść do morza. W stronę wrogich rakiet uznanych za zagrożenie wystrzeliwane są pociski przechwytujące, które niszczą je w powietrzu.

Izraelski system Żelazna Kopuła uważany jest za bardzo skuteczny CC BY-SA 3.0 | Israel Defense Force

Obrona powietrzna Izraela

Całość Żelaznej Kopuły stanowi 10 baterii rozmieszczonych na terytorium całego państwa. Każda z nich posiada trzy lub cztery wyrzutnie, każda zdolna jest do wystrzelenia 20 pocisków przechwytujących. Baterie są mobilne - możliwe jest szybkie przetransportowanie ich w inne miejsce. Same pociski przechwytujące maja ok. 3 metrów długości, ich średnica to ok. 15 cm i w momencie wystrzelenia ważą 90 kg. Koszt pojedynczego pocisku przechwytującego to ok. 40 tysięcy dolarów.

Kiedy w październiku 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, władze tego kraju twierdziły, że skuteczność Żelaznej Kopuły w przechwytywaniu tysięcy pocisków przekraczała 90 proc.

Izraelski system obrony antyrakietowej Żelazna Kopuła PAP

Żelazna Kopuła - historia

Historia powstania Żelaznej Kopuły sięga 2006 roku i konfliktu Izraela z Hezbollahem. Wówczas ta organizacja terrorystyczna wystrzeliła tysiące rakiet w kierunku Izraela, powodując ogromne zniszczenia i zabijając wielu cywilów. Izraelskie władze zapowiedziały wtedy budowę nowego systemu obrony powietrznej. Ostatecznie został on stworzony przez izraelskie firmy Rafael Advanced Defense Systems i Israel Aerospace Industries we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Pierwsze testy systemu przeprowadzono w 2008 i 2009 roku, a po raz pierwszy system w praktyce został uruchomiony w 2011 roku do zwalczenia pocisku wystrzelonego przez Hamas ze Strefy Gazy.

System obrony Izraela

Żelazna Kopuła przeznaczona jest do niszczenia rakiet i dronów krótkiego zasięgu i z tego powodu jest najczęściej używana. W rzeczywistości to jednak tylko jeden z czterech głównych elementów obrony powietrznej Izraela, które wzajemnie się uzupełniają.

Ponad Żelazną Kopułą jest przestrzeń działania drugiego systemu - Procy Dawida (ang. David's Sling), której zadaniem jest zwalczanie rakiet i dronów średniego zasięgu oraz taktycznych pocisków balistycznych, wystrzelonych z odległości od 40 do 300 km.

System obrony powietrznej David's Sling (Proca Dawida) mda.mil

Jeszcze wyżej działają natomiast dwa systemy z rodziny Strzała (Arrow). Strzała-2 to system chroniący przed pociskami balistycznymi wystrzeliwanymi z odległości od kilkuset do 3 tysięcy kilometrów, które niszczone są w ostatniej fazie lotu przed trafieniem w cel. Strzała-3 to natomiast system działający najwyżej - według władz Izraela mogący zestrzeliwać wrogie cele powyżej ziemskiej atmosfery podczas lotu w przestrzeni kosmicznej. Ma zasięg do 2 400 kilometrów i jest zdolny do zestrzeliwania rakiet balistycznych dalekiego zasięgu, w tym rakiet międzykontynentalnych (ICBM).

Izraelska armia użyła systemu przeciwrakietowego Arrow 3 Platforma X/Israel_MOD

Źródło: BBC, CNN, Reuters, tvn24.pl