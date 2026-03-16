Pożar w Dubaju po "incydencie z udziałem drona". Wstrzymane loty

Dym unosi się w pobliżu lotniska w Dubaju po ataku dronów Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X, że w pobliżu międzynarodowego lotniska w tym mieście wybuchł pożar "spowodowany incydentem z udziałem drona".

"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem" - przekazano. Niedługo później podano, że zespoły Obrony Cywilnej Dubaju ugasiły pożar i nikt nie został ranny.

Dubai Civil Defence teams have successfully contained the fire resulting from impact to one of the fuel tanks in the vicinity of Dubai International Airport. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026 Rozwiń

Duże utrudnienia na lotnisku w Dubaju

W związku z tym wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania. "Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju.

Poinformowano również o przekierowaniu niektórych lotów na międzynarodowe lotnisko Al Maktoum. Władze wciąż nie podały, kiedy spodziewają się wznowienia połączeń.

Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026 Rozwiń

Główny cel ataków Iranu

To kolejny dronowy atak Iranu na Dubaj w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

Opracowali Filip Czekała, Kamila Grenczyn /lulu