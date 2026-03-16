Pożar w Dubaju po "incydencie z udziałem drona". Wstrzymane loty

Władze Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X, że w pobliżu międzynarodowego lotniska w tym mieście wybuchł pożar "spowodowany incydentem z udziałem drona".
"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem" - przekazano. Niedługo później podano, że zespoły Obrony Cywilnej Dubaju ugasiły pożar i nikt nie został ranny.
Duże utrudnienia na lotnisku w Dubaju
W związku z tym wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania. "Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju.
Poinformowano również o przekierowaniu niektórych lotów na międzynarodowe lotnisko Al Maktoum. Władze wciąż nie podały, kiedy spodziewają się wznowienia połączeń.
Główny cel ataków Iranu
To kolejny dronowy atak Iranu na Dubaj w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów, a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.
Opracowali Filip Czekała, Kamila Grenczyn /lulu
Źródło: PAP, Reuters
