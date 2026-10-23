Świat Zmiana w planach papieża. Decyzja za "radą lekarzy" Oprac. Ewa Żebrowska |

Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Isabella Bonotto/Anadolu/Getty Images

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Za radą lekarzy Leon XIV zdecydował się odwołać zaplanowaną na 27 października wizytę w Asyżu - poinformował Watykan w piątek. 71-letni papież miał wziąć udział w obchodach 40. rocznicy zwołanego przez Jana Pawła II Światowego Dnia Modlitwy o Pokój z udziałem przywódców religijnych. Do oddalonego o ok. 175 km na północ od Rzymu słynnego miejsca kultu św. Franciszka miał się udać helikopterem.

Papież po operacji. Lekarze zalecają ostrożność

Lekarze papieża przekazali w komunikacie, że kolejne badania potwierdziły doskonały przebieg rekonwalescencji po operacji, jednak zaznaczyli, że na tym etapie wskazana jest ostrożność. U papieża zdiagnozowano gruczolakoraka płuc, najczęstszą postać raka płuc. 13 października usunięto mu operacyjnie dolny płat prawego płuca.

"Ojciec Święty został poddany kontrolnemu prześwietleniu klatki piersiowej. Badanie potwierdziło znakomity przebieg okresu pooperacyjnego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę krótki czas, jaki upłynął od operacji, lekarze prowadzący uznali za wskazane, w ramach środków ostrożności, odradzić planowaną na 27 października podróż helikopterem" - przekazali w opublikowanym przez Watykan komunikacie doktor Luigi Carbone, osobisty lekarz papieża i profesor Stefano Margaritora.

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Watykan ogłosił, że Leon XIV nie będzie obecny w Asyżu, przekaże jednak przesłanie jedności organizatorom, przywódcom i przedstawicielom wyznań chrześcijańskich oraz religii, "w przekonaniu, że duch Asyżu, dialog oraz poszukiwanie słów i gestów pokoju są cennymi zasobami w czasach konfliktów".

W sobotę papież został wypisany ze szpitala i powoli wraca do swoich obowiązków. W środę lekarze ogłosili, że dalsze leczenie nie jest konieczne. Watykan nie poinformował jeszcze, czy papież będzie mógł odbyć zaplanowaną na 6-17 listopada podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru - informuje Reuters.

Redagował AM