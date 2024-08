28-letni Serb Lazar Dukić zmarł podczas zawodów crossfitowych w Teksasie. Do tragedii doszło, gody mężczyzna brał udział w konkurencji pływackiej. Według policji "po raz ostatni widziany był w wodzie i już nie wypłynął". W sprawie zostało wszczęte śledztwo.

Jak podały służby z Fort Worth w Teksasie, 28-letni Serb Lazar Dukić zmarł w czwartek podczas zawodów pływackich, pierwszego dnia odbywających się tam CrossFit Games. Konkurs pływacki odbywał się na jeziorze Marine Creek. Zgodnie z informacjami organizatora, zawodnicy mieli do pokonania 800 metrów długości po tym, jak wcześniej ukończyli bieg na ok. 5,6 km.

Nie żyje zawodnik

Policja przekazała, że tuż przed godz. 7 rano dostała zgłoszenie o zawodniku, który "po raz ostatni widziany był w wodzie i już nie wypłynął". Na miejsce została wezwana także straż pożarna w celu przeprowadzenia akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Pojawili się zarówno nurkowie, jak i śledczy z dronami, próbując namierzyć zaginioną osobę, informował rzecznik straży Craig Trojacek. - Ostatecznie udało się nam wydobyć z wody ciało, nieco ponad godzinę od momentu, w którym do wody wszedł pierwszy nurek - przekazał.

Śmierć podczas zawodów crossfitowych

W rozmowie z lokalną stacją WFAA inny zawodnik, Cole Learn, opowiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy. - Widziałem, jak zaczął się szamotać. Zaczął robić małe obroty, próbował wyciągnąć głowę z wody. Wtedy zaczęliśmy krzyczeć do ratownika, że on potrzebuje pomocy. W ciągu kilku sekund znalazł się pod wodą i już nie wypłynął - relacjonował.