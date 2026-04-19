Świat Zawaliła się część muru twierdzy w Chocimiu Filip Czekała |

Chocim. Oderwał się fragment muru twierdzy

"Wczoraj w naszej pięknej Twierdzy Chocim doszło do bardzo nieprzyjemnej i skrajnie awaryjnej sytuacji. Tak, doszło do częściowego zawalenia się dużego muru. I to zawalenie jest bardzo znaczące" - poinformował w mediach społecznościowych Andrij Dranczuk, burmistrz Chocimia.

Jak dodał, nikt nie został ranny. Turystom ograniczono dostęp do części obiektu, w której doszło do oderwania ściany.

Dranczuk przekazał, że dołoży wszelkich starań, by uzyskać środki na renowację zabytku. O zdarzeniu poinformowano okręgową administrację wojskową, Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy.

Wygrywali tu Chodkiewicz i Sobieski

Twierdza w Chocimiu, wzniesiona na miejscu osady z X wieku, była jedną z najpotężniejszych budowli obronnych tego typu w Europie Wschodniej. Zamek wielokrotnie poddawano przebudowom. Położona w strategicznym miejscu, w pobliżu granic twierdza przez siedem stuleci pełniła rolę placówki wojskowej wielu państw.

Do historii Polski przeszły dwa zwycięstwa nad armią turecką jakie miały miejsce pod Chocimiem: hetmana Karola Chodkiewicza w 1621 roku i hetmana Jana Sobieskiego w 1673 roku.

