Zatrucie alkoholem w rajskim kurorcie. Są wyniki badań drinków

Siedmiu turystów w wieku od 18 do 56 lat, w tym czterech Australijczyków i jeden Amerykanin, zatruło się w ostatnią sobotę . Mieli nudności, wymioty i "objawy neurologiczne" - pisze CNN. Do zatrucia doszło po tym, jak wypili koktajle piña colada w barze w ekskluzywnym kurorcie na Wybrzeżu Koralowym.

Choć władze Fidżi informowały, że jest to ososobniony incydent, rząd Australii zalecił swoim obywatelom, by zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo zatrucia alkoholem. Doszło do niego ledwie kilka tygodni po serii śmiertelnych zatruć metanolem turystów w Laosie.