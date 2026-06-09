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Świat

Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku. Demonstranci podpalili autobus

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Służby na miejscu ataku nożownika w Belfaście
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PA / PA Images / Forum
W Belfaście trwają protesty mieszkańców po poniedziałkowym ataku nożownika. Polski konsulat wydał w tej sprawie komunikat. Służby zatrzymały już napastnika. 30-latek usłyszał we wtorek zarzuty.

Do ataku doszło w poniedziałek około godziny 22:30 czasu lokalnego

"Detektywi prowadzący śledztwo w sprawie ataku nożem w rejonie Kinnaird Avenue (...) postawili 30-letniemu mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, posiadania w miejscu publicznym przedmiotu z ostrzem lub zaostrzonym końcem oraz grożenia pozbawieniem życia" - napisała w oświadczeniu północnoirlandzka policja (PSNI).

Źródło: Google Maps

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Irlandii Północnej, imię i nazwisko oskarżonego można ujawnić dopiero po tym, gdy stanie przed sądem. Ma się to wydarzyć w środę.

Brytyjskie MSW potwierdziło natomiast, że podejrzany, obywatel Sudanu, wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku.

Ofiara ataku, mężczyzna w wieku około 40 lat, jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi. Władze Belfastu przekazały, że napastnika powstrzymali świadkowie zdarzenia. 

W mieście wybuchły protesty

W Belfaście trwają protesty. Uczestnicy demonstracji przy Newtownards Road na wschodzie miasta podpalili autobus. Według dziennika "Belfast Telegraph" wcześniej mieli do niego wtargnąć i przejąć nad nim kontrolę. Część protestujących obrzuciła policjantów przedmiotami.

Protestujący podpalili autobus w Belfaście
Protestujący podpalili autobus w Belfaście
Źródło zdjęcia: PA / PA Images / Forum

Szefowie policji i politycy głównych partii Irlandii Północnej apelowali wcześniej do mieszkańców o zachowanie spokoju. Szef PSNI Jon Boutcher wyraził nadzieję, że protesty nie przerodzą się w zamieszki podobne do tych, które miały miejsce w regionie w 2024 i 2025 roku. 

- Nie pozwólcie, by ludzie, którzy nie mają o Irlandii Północnej pojęcia, wpływali na zachowanie jej mieszkańców z oddali, poprzez media społecznościowe - zaapelował.

Premier Wielkiej Brytanii potępił atak

"Przerażający atak w Belfaście, do którego doszło ubiegłej nocy, budzi odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach" - napisał w mediach społecznościowych szef brytyjskiego rządu Keir Starmer. Dodał, że jest myślami z ofiarą.

Komunikat polskiego konsulatu

We wtorek wieczorem Konsulat Generalny RP w Belfaście wydał komunikat w sprawie trwających demonstracji. "Zachowaj szczególną ostrożność, śledź komunikaty i stosuj się do poleceń władz miejscowych" - zaapelowała placówka do obywateli Polski przebywających w Irlandii Północnej.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Irlandia PółnocnaAtak nożownika
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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