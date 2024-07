Wdowa po zabitym strażaku nie odebrała telefonu od prezydenta. "Mąż by tego nie chciał"

Nie odebrała telefonu od prezydenta USA

Wyrazy współczucia dla jego bliskich od soboty składają zarówno politycy Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej. Na telefon do Helen Comperatore, małżonki mężczyzny, zdecydował się nawet sam prezydent USA Joe Biden . Kobieta nie odebrała jednak połącznia. Jak tłumaczyła później w rozmowie z tabloidem "New York Post", "nie chciała z nim rozmawiać".

- Nie rozmawiałam z Bidenem. (....) Mój mąż był oddanym wyborcą republikanów i nie chciałby, żebym z nim rozmawiała - wyjaśniła kobieta. Podkreśliła jednak, że "nie ma nic do Joe Bidena". - Nie jestem jedną z tych osób, które angażują się w politykę. Popieram Trumpa. To na niego głosuję, ale nie mam niechęci do Joe Bidena - dodała. - Joe Biden nie zrobił mojemu mężowi nic złego. Zrobił to 20-letni, podły dzieciak - podkreśliła Helen Comperatore.