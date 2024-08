Sprawca zamachu na Trumpa "podjął duży wysiłek, aby szczegółowo zaplanować atak"

Jego zdaniem aktywność komputerowa Crooksa wskazuje, że interesował się on różnymi ideologiami, ale nie wykazała jednoznacznie, że motywował go konkretny lewicowy lub prawicowy punkt widzenia. Rojek zaznaczył, że FBI nie znalazło żadnych dowodów wskazujących na to, że Crooks współpracował z innymi osobami lub był kierowany przez "obcą siłę". 20-latek był zarejestrowany jako wyborca Partii Republikańskiej.

Trump obwinił Bidena i Harris o zamach na jego życie

- Nasi ludzie zawsze walczyli o więcej bezpieczeństwa, więcej Secret Service, a on wiedział, że nie mieliśmy tego wystarczająco - powiedział Trump w wywiadzie z psychologiem-celebrytą Philem McGraw, znanym jako Dr Phil. - Myślę, że w pewnym stopniu to wina Bidena i Harris. Jestem ich przeciwnikiem. Używali aparatu władzy jako broni przeciwko mnie (...) Nie byli zbyt zainteresowani moim zdrowiem i bezpieczeństwem - dodał.

Sugerował też, że do zamachu przyczyniła się retoryka demokratów i oskarżanie go o zagrażanie demokracji. - To była ich standardowa linia, wystarczy ciągle to mówić i wiesz, że to może zmotywować zabójców czy potencjalnych zabójców. Może ten pocisk był wynikiem ich retoryki - powiedział, pytany przez prezentera, czy jego oponenci byliby zadowoleni, gdyby zginął w zamachu.