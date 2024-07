Policjant był tuż przy zamachowcu chwilę przed tym, jak padły strzały. Ale się wycofał 

Pojawiają się nowe informacje dotyczące reakcji służb na obecność zamachowca tuż przy miejscu, gdzie odbywał się wiec Donalda Trumpa. Policja z Butler potwierdziła, że jeden z jej funkcjonariuszy widział zamachowca i zbliżył się do niego, ale ten wycelował w niego broń.

Szeryf policji z Butler Michael Slupe potwierdził w niedzielę w rozmowie z mediami, że jeden z funkcjonariuszy lokalnej policji znalazł się oko w oko z zamachowcem Thomasem Crooksem tuż przed tym, jak ten zaczął strzelać do Donalda Trumpa na jego wiecu wyborczym w Pensylwanii.

Policjant z Butler widział zamachowca tuż przed tym, jak zaatakował

Slupe poinformował, że policjanci z Butler dostali zawiadomienia o podejrzanej osobie przebywającej poza terenem wiecu i od razu zaczęli jej szukać. Zgłoszenia te nie wskazywały na to, by osoba ta miała broń - powiedział.

Według relacji szeryfa, w czasie poszukiwań funkcjonariusze zauważyli, że na dachu znajduje się człowiek z bronią. Jeden z policjantów pomógł drugiemu wspiąć się w górę, wtedy strzelec odwrócił się, zobaczył policjanta i wycelował broń w jego kierunku. Policjant ukrył się za krawędzią dachu, by chronić swoje własne życie, podkreślił Slupe. Wtedy właśnie zamachowiec zaczął strzelać do byłego prezydenta.

- Wiem tylko, że funkcjonariusz miał obie ręce na dachu, by się na niego dostać, ale nie udało mu się to, bo strzelec odwrócił się w jego stronę i wtedy słusznie i mądrze funkcjonariusz odpuścił - powiedział Slupe, cytowany przez CBS News. Zaznaczył, że on na miejscu tego policjanta postąpiłby podobnie.