Świat Yuval Noah Harari"Jesteśmy krowami przyszłości". Znany filozof o rozwoju sztucznej inteligencji Maciej Wacławik |

Prof. Yuval Noah Harari: tak długo, jak istnieją międzykontynentalne pociski balistyczne, świat jest globalny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Harari mówił o ludzkości w kontekście rozwoju AI w sobotnim wydaniu programu "Hyde Park Civilizace". Odniósł się między innymi do kwestii biurokracji. Jak zauważył, ludzkość opanowała Ziemię dzięki biurokratycznym systemom. - Nie indywidualnie. Jako jednostka nie jestem ani o wiele silniejszy, ani mądrzejszy od innych zwierząt. Ale udało nam się zbudować systemy biurokratyczne, w tym system finansowy, banki, prawo, ustawy, religię, państwo. To wszystko są systemy biurokratyczne, które pozwalają milionom ludzi na bardzo efektywną współpracę - stwierdził.

Harari i zaskakująca metafora

Historyk i filozof podkreślił, że nie wierzy, iż AI zafunduje ludzkości przyszłość rodem z filmu katastroficznego czy science fiction. Widzi to inaczej, a żeby to zobrazować, użył zaskakującej metafory. - Krowy wiedzą o istnieniu ludzi. Mogą nas zobaczyć. Ale krowy nie wiedzą o istnieniu pieniędzy. Mogę ci sprzedać krowę, ty przelejesz pieniądze na konto bankowe. Dla krów jest to coś niewidzialnego. To, co dzieje się teraz lub wydarzy w najbliższej przyszłości, nie polega na tym, że sztuczna inteligencja stworzy jakieś roboty, które zaczną do nas strzelać. Sztuczna inteligencja zacznie przejmować system finansowy i całą biurokrację, bo w końcu to z biurokracji się wywodzi - zauważył.

Filozof o przyszłości AI

- Dla większości z nas biurokracja jest czymś trudnym, obcym. Istniejemy od milionów lat, podczas gdy biurokracja powstała zaledwie pięć czy 10 tysięcy lat temu. Przyszliśmy na świat w lesie, a nie w biurze - powiedział Harari.

- Tak jak krowy nie potrafią pojąć systemu finansowego, który kontroluje ich życie, tak my za 10 czy 20 lat nie będziemy w stanie zrozumieć systemu finansowego opartego na sztucznej inteligencji, który będzie zarządzał naszym życiem - kontynuował. - Jesteśmy krowami przyszłości - dodał.

Redagowała AZ