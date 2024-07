Szef ukraińskiego wywiadu w rozmowie z portalem kijowskiego tygodnika NV podzielił się opowieścią swojej babci o śmierci Stalina. - Mówiła, że ludzie czuli się tak, jakby zawalił im się cały świat i nie wiedzieli, jak dalej żyć. Putin jest u władzy od ponad 20 lat, więc będzie to bardzo podobne uczucie (gdy umrze - red.), a teraz Rosjanie boją się go stracić, ponieważ jest gwarantem stabilności w ich życiu - zauważył Budanow.

Portal NV przypomniał, że najnowszy zamach na życie samego Budanowa przeprowadzono na początku maja. - To znaczy, że dobrze wykonujemy swoją pracę. Ale jeśli nagle przestaną się mną interesować, to będzie problem - powiedział. - Wielu ludzi tam (w Rosji - red.) próbowało i nadal próbuje mnie zabić, na różne sposoby. Ale, jak widać, skuteczność jest zerowa - zaznaczył szef ukraińskiego wywiadu.

W asyście myśliwca

W czerwcu niezależny rosyjski portal Agientstwo napisał, że Władimir Putin zaczął latać we własnym kraju w asyście myśliwca. Według ustaleń Agientstwa, Putin leciał w asyście myśliwca do Jakucji (stamtąd prezydent wyruszył do Korei Północnej). Portal podał, że był to pierwszy potwierdzony przypadek od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, kiedy podczas wizyty we własnym kraju samolot z Putinem na pokładzie był eskortowany przez samolot wojskowy.