Świat

Autokar z turystami wypadł z drogi. Dziesięć osób trafiło do szpitali

Catalonia wypadek
Wypadek autokaru turystycznego nieopodal Santa Susanna w Hiszpanii
Źródło: Reuters
Francuski autokar turystyczny wypadł z drogi i przewrócił się nieopodal miasta Santa Susanna w Hiszpanii. W wyniku wypadku poważnie ranne zostały dwie osoby.

Jak informują hiszpańskie media, autokarem jechało około 60 osób. 53 z nich wymagały pomocy lekarzy, a dwie w poważnym stanie zostały zabrane do lokalnych szpitali. Łącznie hospitalizowanych zostało dziesięć osób. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Wypadek autokaru w Katalonii
Wypadek autokaru w Katalonii
Źródło: Reuters

Do wypadku pojazdu doszło w niedzielę na drodze C-32 w pobliżu miejscowości Santa Susanna oddalonej około 70 km na północny-wschód od Barcelony. Ruch samochodowy w kierunku stolicy Katalonii był czasowo wstrzymany.

Wypadek autokaru w Katalonii
Wypadek autokaru w Katalonii
Źródło: Reuters

Wypadek autokaru w Hiszpanii

Na miejsce zdarzenia wysłanych zostało pięć karetek pogotowia ratunkowego, dwa śmigłowce medyczne i 15 zastępów straży pożarnej.

Wypadek autokaru w Katalonii
Wypadek autokaru w Katalonii
Źródło: Reuters

Większość osób, które jechały autokarem z Girony do Barcelony, to turyści różnych narodowości. Lokalne media nie podają informacji o Polakach na pokładzie pojazdu.

Autorka/Autor: sz/tok

Źródło: Reuters, rtve.es, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Hiszpania Wypadek
