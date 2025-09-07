Autokar z turystami wypadł z drogi. Dziesięć osób trafiło do szpitali

Jak informują hiszpańskie media, autokarem jechało około 60 osób. 53 z nich wymagały pomocy lekarzy, a dwie w poważnym stanie zostały zabrane do lokalnych szpitali. Łącznie hospitalizowanych zostało dziesięć osób. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Do wypadku pojazdu doszło w niedzielę na drodze C-32 w pobliżu miejscowości Santa Susanna oddalonej około 70 km na północny-wschód od Barcelony. Ruch samochodowy w kierunku stolicy Katalonii był czasowo wstrzymany.
Wypadek autokaru w Hiszpanii
Na miejsce zdarzenia wysłanych zostało pięć karetek pogotowia ratunkowego, dwa śmigłowce medyczne i 15 zastępów straży pożarnej.
Większość osób, które jechały autokarem z Girony do Barcelony, to turyści różnych narodowości. Lokalne media nie podają informacji o Polakach na pokładzie pojazdu.
Autorka/Autor: sz/tok
Źródło: Reuters, rtve.es, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters