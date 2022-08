Wypadek autokaru w Chorwacji. Wojskowy samolot wyleciał z Zagrzebia, zabrał do Polski rannych

Wojskowy samolot po godzinie 13 wyleciał z Zagrzebia z grupą poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji. Do kraju wróci 10 osób, trafią do szpitali w trzech województwach. Przylot do Warszawy jest planowany na popołudnie, następnie samolot poleci do Poznania i Krakowa. Stan rannych jest stabilny, ale większość będzie wymagała opieki ortopedycznej ze względu na złamania kończyn i urazy kręgosłupów.

W wypadku, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie w Chorwacji, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi do Medziugoria w Bośni i Hercegowinie.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował we wtorek, że w środę 13 osób przyleci samolotem wojskowym do Polski. W środę rzecznik zaktualizował tę informację, mówiąc o 10 osobach, które mają być transportowane do naszego kraju. Pacjenci, jak mówił rzecznik, "są w stanie cięższym, drudzy są w stanie lżejszym, ale każdy jest w stanie stabilnym".

Rzecznik MZ o transporcie poszkodowanych z Chorwacji do Polski. Cała rozmowa TVN24

Do Chorwacji w środę poleciał ośmioosobowy zespół medyczny. To przedstawiciele wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej z Krakowa, członkowie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Polacy przylecą do Polski wojskowym samolotem CASA C-295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich Balicach. Służby ratunkowe wraz z Zespołem Humanitarno-Medycznym i zespołem LPR wystartowały z Warszawy do Zagrzebia krótko przed godziną 10. W stolicy Chorwacji CASA wylądowała po godzinie 12.

Samolot - z poszkodowanymi na pokładzie - krótko po godzinie 13 wyleciał z Zagrzebia.

Wojskowa CASA przyleciała po grupę rannych w wypadku w Chorwacji twitter.com/PLinHrvatska

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok, która jest w Zagrzebiu, opisała w środę rano, co wiemy o części transportowanych pacjentów. Relacjonowała, że z Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu do Polski wyleci na razie jeden pacjent.

Jak dodała, ze szpitala w Czakovcu również wyjdzie jedna pacjentka. Druga kobieta, oczekująca na transport i gotowa do niego, czeka na negatywny wynik testu na koronawirusa.

Według informacji reporterki z kliniki traumatologii w Zagrzebiu wyjdzie dziś pięć osób. W placówce pozostaną trzy osoby, z czego dwie - w stanie ciężkim, ale stabilnym - nadal przebywają na intensywnej terapii.

Z kolei w szpitalu klinicznym Dubrava w Zagrzebiu jedna osoba wróci dziś do kraju. Pozostaną tam trzy osoby.

Reporterka TVN24 o poszkodowanych z Chorwacji, które wracają 10 sierpnia do kraju TVN24, Reuters

Polska delegacja poleciała do Zagrzebia twitter.com/MZ_GOV_PL

Poszkodowani trafią do szpitali w trzech województwach

Wcześniej, po godzinie 10 przy Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie odbył się briefing poświęcony transportowi poszkodowanych do kraju. O sytuacji pacjentów mówili doktor Artur Zaczyński, szef Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Osoby te trafią do szpitali w województwach wielkopolskim, mazowieckim i łódzkim, "by byli jak najbliżej domów". Nie będzie podawana dokładna lokalizacja placówek, aby zapewnić komfort pacjentom, którzy wracają do zdrowia. Andrusiewicz zaapelował o uszanowanie woli rannych, którzy chcą dochodzić do siebie w warunkach intymnych, bez kamer.

Zaczyński wyjaśniał, że stan trzech osób, które miały przylecieć, jest stabilny, jednak nie kwalifikują się jeszcze do transportu i wymagają dalszej diagnostyki. - Dostaliśmy raport ze szpitala w Varazdinie i Zagrzebiu i troje pacjentów, którzy byli planowani przez nas podczas rekonesansu sobotniego i w porozumieniu z lekarzami chorwackimi mieli być transportowani, ich stan zmienił się na tyle, że nie nadają się do transportu lotniczego - tłumaczył.

Wymienił, że jedna osoba ma silny zespół bólowy, druga przechodzi dodatkowe badania, a trzecia być może przejdzie dalsze zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.

Gałązkowski mówił z kolei, że "codziennie jest wspólne raportowanie, rozmowy z lekarzami z Chorwacji na temat stanu poszczególnych pacjentów". - Transport pacjentów samolotem CASA do Polski to jest etap, który kończy przewóz stabilnych pacjentów niewymagających intensywnego nadzoru specjalistycznej opieki - powiedział.

Poinformował, że w środę po południu weźmie udział w wideokonferencji, gdzie omówi planowanie kolejnych transportów. - Wszystko wskazuje na to, że będą one realizowane już samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z obstawą intensywnej terapii na pokładzie. Zakładamy, że będziemy zabierać trzech pacjentów naraz, jednego w stanie cięższym - zapowiedział.

Wyjaśnił, że pacjenci, którzy pozostali w Chorwacji na oddziałach intensywnej terapii i innych oddziałach specjalistycznych, mają odmy opłucnowe i poważniejsze obrażenia, ale jak wynika z raportów, ich stan nie zagraża życiu". - Mamy dziś wybudzoną ze śpiączki kolejną pacjentkę, została rozintubowana, jest w kontakcie logicznym - mówił.

Zaznaczył, że "w najbliższych dniach, tygodniach bardzo starannie i spokojnie trzeba będzie podchodzić do wyboru kolejnych pacjentów, którzy będą transportowani do Polski". Dodał, że celem transportu jest nie ewakuacja, a kontynuowanie leczenia.

Przekazał też, że część pacjentów będzie wymagała długotrwałego leczenia. Wyjaśnił, że w "momencie, kiedy polscy i chorwaccy lekarze uznają, że stan danego pacjenta pozwala, żeby rozpocząć transport, wtedy będą podejmowane decyzje o medycznym transporcie do kraju". Dodał, że trzeba mieć także na uwadze fakt, że "obecnie w Chorwacji trwa sezon turystyczny i szpitale muszą być w gotowości dla innych pacjentów".

Dr Zaczyński o stanie zdrowia osób, które nie polecą do Polski 10 sierpnia TVN24

Część Polaków uczestniczących w wypadku, wróciła już do Polski i została wypisana po badaniach przeprowadzonych w warszawskim szpitalu MSWiA.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje: +38 514 899 414.

PAP/Maciej Zieliński

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24, PAP