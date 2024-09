Debata Trump-Harris

Jak podała stacja ABC News, w trakcie, gdy jeden z kandydatów będzie zabierać głos, mikrofon drugiego będzie wyłączony. Kwestia pozostawienia mikrofonów włączonych bądź ich wyciszenia pozostawała w ostatnich tygodniach przedmiotem sporu między sztabami Trumpa i Harris. Sztab tego pierwszego chciał, by mikrofony były wyciszane. Sztab Harris przekonywał z kolei, że nie jest to optymalnym rozwiązaniem i negatywnie wpłynie na całokształt debaty.

- Rozumiemy, że ludzie prowadzący (kampanię) Trumpa wolą wyciszone mikrofony, bo nie sądzą, by on mógł zachowywać się "po prezydencku" przez 90 minut - stwierdził zespół wiceprezydentki USA w jednym z ostatnich oświadczeń. Zasugerował on też, że sam Donald Trump nie wie o żądaniach jego sztabu, bo jego ludzie wstydzili mu się powiedzieć, że wątpią, by był w stanie odpowiednio się zachowywać. Trump podczas ubiegłotygodniowego wystąpienia w Wirginii mówił z kolei, że "prawdopodobnie wolałby, żeby (mikrofony cały czas) były włączone", jednak "umowa była taka", że będą wyciszane.