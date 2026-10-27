Izraelczycy wybierają 120 deputowanych do Knesetu. To pierwsze wybory parlamentarne od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, po którym Izrael rozpoczął wojnę w Strefie Gazy. Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier w historii kraju, walczy o utrzymanie władzy. Jego głównym rywalem jest Gadi Eisenkot, były szef izraelskiej armii i lider centrowej partii Yashar. O mandaty ubiegają się także ugrupowania byłego premiera Naftalego Bennetta, Awigdora Liebermana, partie religijne oraz reprezentujące arabskich obywateli Izraela.
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