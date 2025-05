Socjaliści nie oddadzą władzy w Albanii. Są wyniki exit poll

Protesty w Albanii (wideo z lutego 2024 r.) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ponad połowę mandatów w parlamencie Albanii zajmą członkowie rządzącej od 12 lat Partii Socjalistycznej - wynika z sondażu exit poll po niedzielnych wyborach w tym kraju. Ugrupowanie premiera Ediego Ramy zdobyło około 52 procent głosów. Prawicowa koalicja Sojusz na rzecz Wielkiej Albanii uzyskała poparcie na poziomie około 38 procent.

Socjaliści 60-letniego premiera Ramy mogą, według sondaży exit poll, liczyć na 79 mandatów w 140-osobowym jednoizbowym parlamencie Albanii (Kuvendi). Na drugim miejscu znalazła się prawicowa koalicja Sojusz na rzecz Wielkiej Albanii z 38 proc. głosów, czyli 54 miejscami w parlamencie.

Albański premier Edi Rama Źródło: PAP/EPA/MALTON DIBRA

Główną partią koalicji jest Partia Demokratyczna, na której czele stoi Sali Berisha - były prezydent i premier Albanii. Polityk trafił w 2024 roku do aresztu domowego w związku z zarzutami korupcyjnymi. Wywołało to masowe demonstracje i zamieszki, które doprowadziły ostatecznie do zwolnienia 80-letniego polityka z aresztu w listopadzie ubiegłego roku.

Albańskiej prawicy doradzał człowiek Trumpa

Berisha trafił w 2021 i 2022 roku na listy sankcyjne kolejno USA i Wielkiej Brytanii, politykowi i bliskim członkom rodziny ze względu na zarzuty dotyczące korupcji zabroniono wjazdu na terytorium tych państw. W bieżących wyborach doradzał mu były strateg Donalda Trumpa z jego ostatniej kampanii prezydenckiej w USA Chris LaCivita.

Chris LaCivita, doradca Donalda Trumpa, prowadził kampanię albańskiej Partii Demokratycznej Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images

Przed albańskimi wyborami "Politico" informowało, że "dzięki wsparciu LaCivity Berisha próbuje obalić Ediego Ramę, byłego malarza, a obecnie socjalistycznego polityka, który od ponad dwóch dekad rządzi w Albanii, najpierw jako burmistrz Tirany, a następnie (od 2013 roku - red.) premier".

Portal zwracał jednocześnie uwagę na to, że Rama "ciężko pracował na to, by stać się ulubionym Albańczykiem Zachodu". "Organizował wystawne konferencje w Tiranie, w Brukseli występował w dresach i trampkach, zatrudniał zachodnich doradców, chwalił Trumpa i zaoferował jego zięciowi jeden z najbardziej dochodowych projektów rozwojowych w historii Albanii" - wymienia Politico.

Wybory w Albanii. Sondażowe wyniki

Poza głównymi rywalami do nowego parlamentu - według sondaży exit poll - wejdą również Partia Szansy (PM) z 3,6 proc. poparciem, Socjaldemokratyczna Partia Albanii (PSD) z 2,2 proc. głosów, koalicja Albania Staje się Innowacyjna (NSHB) z poparciem na poziomie 1,8 proc. i Ruch Razem (LB), który uzyskał 1,2 proc. poparcia.

Liczenie głosów po wyborach w Albanii Źródło: EPA/MALTON DIBRA

Kadencja albańskiego parlamentu trwa cztery lata. Do godziny 18 w niedzielę w wyborach uczestniczyło 41,37 proc. z uprawnionych do tego 3,7 miliona Albańczyków, czyli o 5 proc. więcej niż podczas wyborów z roku 2021.

Obecne wybory były pierwszymi, podczas których liczna albańska diaspora mogła wziąć udział, głosując korespondencyjnie.

Głosowanie - jak poinformowały albańskie instytucje - przebiegło spokojnie, chociaż odnotowano mniejsze incydenty, jak fotografowanie list wyborczych, spory członków komisji czy opóźnienia przy otwarciu lokali.

Zamknięto je o godzinie 19. Oficjalne wyniki powinny zostać opublikowane we wtorek po południu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo