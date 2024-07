Były rywal broni Bidena. "Wystarczy!"

Senator Bernie Sanders, czołowa postać lewicy Partii Demokratycznej, wezwał w sobotę na łamach "New York Timesa" do pozostawienia Joe Bidena jako kandydata demokratów w wyborach na prezydenta USA, pomimo wątpliwości co do jego stanu zdrowia. Według niego jeśli Biden przeprowadzi skuteczną kampanię, adresowaną przede wszystkim do klasy pracującej, pokona Trumpa "z dużą przewagą".

"Wystarczy! Pan Biden może nie jest idealnym kandydatem, ale będzie i musi być kandydatem. A dzięki skutecznej kampanii, która przemówi do rodzin pracujących, realizując ich potrzeby, nie tylko pokona Trumpa, ale także pokona go z dużą przewagą" – oświadczył lewicowy senator w felietonie w "New York Times". wzywając demokratów, "aby zaprzestali kłótni i dokuczania (Bidenowi)".

W środę Sanders w NBC News nakreślił "drogę Bidena do zwycięstwa", wzywając go do zwiększenia płacy minimalnej, rozszerzenia świadczeń Medicare, zwiększenia ulgi podatkowej na dzieci i podwyższenia podatków dla najbogatszych. - Biden i demokraci mogą wygrać te wybory, jeśli zajmą się potrzebami klasy robotniczej – stwierdził Sanders. - Amerykanie chcą zmian. Ale nie zmiany na reakcyjną i ksenofobiczną politykę Trumpa. Potrzebujemy zmiany, która przyniesie korzyści pracującym rodzinom - dodał.

W przeszłości Sanders sam kilkukrotnie ubiegał się o nominację demokratów w wyborach prezydenckich. Rywalizował w nich także z Joe Bidenem.

Autorka/Autor:mjz

Źródło: PAP