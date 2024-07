Trump krytycznie odniósł się do demokratów. - Oni mają wiele problemów. Po pierwsze, nie wiedzą kto jest ich kandydatem - powiedział, wywołując aplauz zebranych. - Ten gość (Joe Biden) idzie i zbiera głosy, a oni chcą to teraz zaprzepaścić - dodał mając na myśli - jak pisze Reuters – fakt, iż Biden zwyciężył w dotychczasowym procesie nominacyjnym w swojej partii. - A poza tym wciąż powtarzają: "On (Trump) jest zagrożeniem dla demokracji". A ja mówię: "Co do diabła zrobiłem dla demokracji? W ubiegłym tygodniu przyjąłem kulę za demokrację" - powiedział kandydat republikanów. - Jak widzicie, Partia Demokratyczna nie jest partią demokracji. Oni w istocie są wrogami demokracji - stwierdził.