Świat To cios dla republikanów. Takiego wyniku nie było tu od 1932 roku Oprac. Ewa Żebrowska |

Kansas. Adam Hamilton świętuje sukces Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Jim Vondruska/Getty Images

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prognozowana przed wyborami połówkowymi niebieska fala, zamieniła się w niebieskie tsunami, a w wielu przypadkach mówi się już historycznych zmianach. Tak jest w stanie Kansas, gdzie zwycięstwo republikanów było dotąd niemal pewne, i gdzie Donald Trump w 2024 roku wygrał przewagą ponad 16 punktów procentowych - podaje Reuters. To pierwsze takie zwycięstwo od czasów Wielkiego Kryzysu - zauważa "The New York Times".

Adam Hamilton celebruje zwycięstwo Źródło zdjęcia: Jim Vondruska/Getty Images

Adam Hamilton, demokrata i pastor, wygrywa wybory do Senatu w Kansas - podaje portal The Hill, powołując się na dane serwisu Decision Desk HQ (DDHQ). Będzie on pierwszym demokratycznym senatorem ze "stanu słoneczników", jak nazywane jest Kansas, od 1939 roku. Jego rywalem był ubiegający się o reelekcję republikanin Roger Marshall. Według The Hill Hamiltonowi pomogły w zwycięstwie "potknięcia" przeciwnika.

Kampania Marshalla nie była bowiem wolna od kontrowersji. Politykowi zarzucono, że jako lekarz pozywał pacjentów zalegających z płatnościami - według "NYT" skierował do sądu 700 takich pozwów. We wrześniowym wywiadzie dla Fox News nazwał ten artykuł "atakiem". Według portalu The Hill próbował też zdyskredytować swojego przeciwnika publikując wyrywki z jego kazań i sugerując, że uważa on spożywanie mięsa za grzech, a jego poglądy to przejaw ideologii "woke".

Roger Marshall Źródło zdjęcia: EPA/PAP

Kim jest Adam Hamilton

62-letni Hamilton, pastor największej w kraju wspólnoty Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, w swojej kampanii skupiał się na wysokich cenach oraz współpracy ponadpartyjnej. Określał siebie jako "demokratę o niezależnych poglądach", nosił przypinkę z napisem "miłujcie się wzajemnie" - relacjonuje Reuters. The Hill dodaje, że przekonał do siebie wyborców łagodnym usposobieniem i zdolnościami oratorskimi.

Adam Hamilton Źródło zdjęcia: mark reinstein/Shutterstock

Po zakończeniu głosowania mówił w sztabie, że "wybierając go, mieszkańcy Kansas dali do zrozumienia, że ​​to, co dzieje się w Waszyngtonie, jest nie do zaakceptowania".

Historyczny wynik w Teksasie

Według prognoz serwisu Decision Desk HQ (DDHQ), demokrata James Talarico zdobywa miejsce w Senacie w Teksasie. Dla Partii Demokratycznej jest to pierwsze tak znaczące zwycięstwo od dziesięcioleci. Po raz ostatni demokratę wybrano w tym stanie do Senatu w 1994 roku. Media zwracają uwagę, że udało się tym samym zakończyć trwającą ponad trzy dekady złą passę demokratów.

Sztab Jamesa Talarico Źródło zdjęcia: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA

Według The Hill porażka republikanów w Teksasie to "cios dla Trumpa". Co istotne, wyścig w Teksasie był jednym z najdroższych w całym cyklu wyborczym. Według The Hill komitet "MAGA Inc." "wpompował" w kampanię 10 mln dolarów, a Elon Musk 158 mln na komitet wspierający Kena Paxtona.

Jest coś, co łączy obydwu zwycięzców - z Kansas i Teksasu. 37-letni James Talarico odwoływał się do swojej wiary, doświadczenia zdobytego podczas studiów w seminarium prezbiteriańskim i podczas pracy w szkole. Jego przeciwnika, Kena Paxtona, krytykowano zaś m.in. za upolitycznienie urzędu prokuratora generalnego. Trump choć udzielił mu poparcia, określił jednak Paxtona mianem "wrzodu na tyłku".

Redagował AM