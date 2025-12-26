Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Jest data

Zełenski: mam kilka nowych koncepcji, jeśli chodzi o format rozmów Źródło: TVN24, Reuters

Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że planuje spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w najbliższą niedzielę. Zapowiedział, iż strona ukraińska poruszy na rozmowie kwestie, wobec których brakuje kompromisu.

- To spotkanie ma na celu finalizację wszystkiego w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe - powiedział Zełenski.

Rozmowy między prezydentami mają dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski przekazał, iż porozumienie w tej sprawie zostało już prawie osiągnięte, a 20-punktowy plan pokojowy jest gotowy "w 90 procentach".

Ukraiński przywódca zastrzegł, że nie jest w stanie powiedzieć, czy spotkanie doprowadzi do podpisania jakichkolwiek porozumień.

Zapowiedział także, że chce poruszyć temat zwiększenia presji na Rosję. Zasugerował między innymi, że sojusznicy Ukrainy mogliby wywierać nacisk na Moskwę, by zagwarantować bezpieczeństwo podczas ewentualnych wyborów lub referendum w jego kraju.

Wcześniej tego dnia dziennikarz portalu Axios, Barak Ravid, donosił - powołując się na ukraińskiego urzędnika - że prezydenci mają spotkać się w niedzielę w Mar-a-Lago, rezydencji Trumpa na Florydzie.

"Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem"

W piątek rano Zełenski pisał na X, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rusem Umierow, stojący na czele delegacji, która odwiedzała USA i unijne kraje w celu rozmów pokojowych, "zdał mu relację ze swoich ostatnich kontaktów ze stroną amerykańską".

"Nie tracimy ani jednego dnia. Umówiliśmy się na spotkanie na najwyższym szczeblu – z prezydentem Trumpem w najbliższej przyszłości. Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem" - dodał.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025 Rozwiń

Nowa wersja porozumienia pokojowego

Rozmowy pokojowe trwają od miesięcy w różnych konfiguracjach. W czwartek Zełenski napisał na X, że prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach wciąż trwają, "niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane". "Razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne" - dodał.

It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025 Rozwiń

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji z Białym Domem. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Agencja AFP odnotowała, że jak dotąd żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Rosyjska okupacja Ukrainy (19.10.2025) Źródło: Michał Czernek/PAP

