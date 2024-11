Zełenski rozmawiał z Trumpem. Potem opublikował wpis

Politico: pakiet pomocy Ukrainie przed inauguracją Trumpa

- Wysyłaliśmy wszystko, co mogliśmy, ale problem polega na tym, że możesz coś wysłać dopiero, jak jest to wyprodukowane - powiedział były urzędnik do spraw budżetu w ministerstwie obrony USA, który jest teraz ekspertem Center for Strategic and International Studies. - Administracja Bidena mogłaby sięgnąć do magazynów i dzięki temu wysłać sprzęt szybciej, ale nie jest jasne czy zgodziłby się na to Pentagon, ponieważ wpłynęłoby to na jego gotowość bojową - dodał.