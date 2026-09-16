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Świat

Wołodymyr Zełenski: Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować mój samolot

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Samolot prezydenta Ukrainy (08.09.2026)
Prezydent Ukrainy przyleciał do Oslo (08.09.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w stacji CBS News, że w ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami jego samolot. Miało do tego dojść w Mołdawii.

Ukraiński przywódca o rosyjskich próbach mówił we wtorkowym wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS News. - W Mołdawii znajdował się mój samolot prezydencki i właśnie dlatego zaatakowali Mołdawię - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów doszło do kolejnego incydentu. Jak przekazał, jeden lub dwa drony ponownie wleciały w mołdawską przestrzeń powietrzną. Wcześniej nie informowano o tym zdarzeniu. Ukraińskie władze podały wówczas, że wszyscy członkowie delegacji prezydenckiej są bezpieczni. Nie było jasne, czy incydent był celowy. Zełenski ocenił jednak, że był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

Premier Norwegii o incydencie z samolotem Zełenskiego

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere informował wcześniej, że 9 września dron "prawie trafił" w samolot Zełenskiego w mołdawskiej przestrzeni powietrznej, gdy ukraiński prezydent leciał do Oslo na pogrzeb króla Haralda V. Norweski premier mówił, że "to rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje".

Samolot prezydenta Ukrainy (08.09.2026)
Samolot prezydenta Ukrainy (08.09.2026)
Źródło zdjęcia: Reuters
Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosja
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