"Nie należy wyciągać pochopnych wniosków". Zełenski reaguje na słowa Trumpa

Przypomniał, że o systemach Patriot też mówiono, że mogą być rozmieszczone tylko w krajach NATO, a tymczasem obecnie są one na Ukrainie. - Czyli co? Albo już od dawna jesteśmy w NATO, albo nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Tak było z Patriotami, tak było z systemami rakietowymi i inną bronią - mówił.

Trump wyraża zrozumienie dla Rosji

We wtorek Trump na konferencji prasowej w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie sugerował, że Ukraina nigdy nie powinna wstąpić do Sojuszu, wyrażając zrozumienie dla żądań Rosji w tej sprawie. Stwierdził też, że to decyzja Joe Bidena, by odmówić wykluczenia przyszłej akcesji Ukrainy do NATO, była powodem rosyjskiej agresji.