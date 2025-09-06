Logo strona główna
Świat

Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przygotowujemy dokumenty w sprawie państw, które zobowiązały się do uczestnictwa w siłach reasekuracyjnych
Źródło: TVN24
Putin może przyjechać do Kijowa - powiedział w wywiadzie dla amerykańskich mediów Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do propozycji rosyjskiego przywódcy, aby obaj spotkali się w Moskwie.

- (Putin - red.) może przyjechać do Kijowa - powiedział Zełenski w wywiadzie z amerykańską stacją ABC wyemitowanym w sobotę.

Jednocześnie ukraiński prezydent ponownie wykluczył swój przyjazd do Moskwy. Jak wyjaśnił, jest to niemożliwe, gdyż jego kraj jest nadal atakowany przez Rosję, a Putin, sugerując Moskwę jako miejsce spotkania, jedynie gra na zwłokę.

"Będę wiedział dokładnie, co zrobię". Trump o Putinie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będę wiedział dokładnie, co zrobię". Trump o Putinie

- Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - zaznaczył w rozmowie z ABC Zełenski.

Ukraiński prezydent oskarżył przy tym Putina o "pogrywanie" ze Stanami Zjednoczonymi.

Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy

Zełenski wielokrotnie wzywał do zorganizowania spotkania z rosyjskim przywódcą w celu negocjacji zawieszenia broni w Ukrainie. Według źródeł ukraińskich co najmniej siedem krajów zaproponowało zorganizowanie takiego szczytu na swoim terytorium, wśród nich Turcja i kraje Zatoki Perskiej.

Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"

Putin powiedział w środę, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, jeśli spotkanie "zostanie przygotowane", jednocześnie wyrażając wątpliwość, czy byłby w tym sens. Rosyjskie MSW wcześniej wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych.

OGLĄDAJ: Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"
pc

Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"

Autorka/Autor: kkop/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Wołodymyr ZełenskiWładimir PutinUkrainaWojna w UkrainieMoskwaRosja
