Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wołodymyr Zełenski o rozmowach Ukrainy i USA. Podał termin

Aleksandra Sapeta
Kamila Grenczyn
Zespół autorek
Oprac. Aleksandra SapetaOprac. Kamila Grenczyn
|
Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin
Zełenski: Europa ma wystarczającą liczbę pocisków przechwytujących, by Ukraina przetrwała zimę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHEMETOV/POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W przyszłym tygodniu może odbyć się spotkanie strony ukraińskiej i amerykańskiej - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podał, że negocjatorzy obu państw rozmawiali już w piątek. Wskazał też, kiedy mogłoby dojść do trójstronnego spotkania Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Ukraiński przywódca odpowiedział również na pytania o znoszenie sankcji na Moskwę oraz poprawę relacji z Warszawą.

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że ukraińscy negocjatorzy rozmawiali w piątek ze stroną amerykańską. Poinformował, że następne takie spotkanie może odbyć się w przyszłym tygodniu.

Prezydent Ukrainy dodał, że Europa potrzebuje własnej ścieżki prowadzenia rozmów z Rosją.

Trójstronne spotkanie na szczycie G20

Zełenski mówił też o kwestii trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. - Spotkanie mogłoby się odbyć w Stanach Zjednoczonych podczas szczytu G20. Jednak jak dotąd nie ma potwierdzenia ani ze strony Rosji, ani ze strony Stanów Zjednoczonych. Mogłoby się ono również odbyć w jednym z krajów europejskich - wyjaśnił.

Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent USA. Polska została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu i będzie reprezentowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

We wrześniu sekretarz stanu USA Marco Rubio, który spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował o zaproszeniu na grudniowy szczyt G20 rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Co dalej z amerykańskimi sankcjami na Rosję?

Zełenski powiedział w sobotę dziennikarzom, że "niestety, znoszenie sankcji będzie kontynuowane" przez USA. - Uważam, że porozumienie dotyczące dostaw oleju napędowego (diesel deal) to pierwszy krok. Niestety, wydaje mi się, że w ten sposób nie można powstrzymać Putina. Wręcz przeciwnie, on odczuwa radość i zadowolenie, że ma takie wsparcie - powiedział.

Jak dodał, nadal ma nadzieję, że Trump zrobi wszystko, aby Putin zaprzestał zabijania ludzi, ataków na ukraińską energetykę i zakończył tę wojnę.

Prezydent USA poinformował w piątek o uchyleniu stosowania niektórych sankcji i ceł wobec Rosji wynikających z tak zwanej ustawy Lindseya Grahama, którą podpisał we wrześniu. Amerykański przywódca powołał się przy tym na interes narodowy USA.

Wcześniej dogadał się z rosyjskim przywódcą i Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to również zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Zełenski: nasze relacje z Polską rzeczywiście się poprawiły

Dziennikarze pytali Zełenskiego czy wznowienie przez niego podróży zagranicznych za pośrednictwem lotniska w Rzeszowie świadczy o poprawie stosunków z Polską i czy można spodziewać się dalszych oznak zacieśnienia więzi. W odpowiedzi ukraiński przywódca przyznał, że "relacje z Polską rzeczywiście się poprawiły".

- Jestem za to bardzo wdzięczny zarówno Polsce, jak i naszym zespołom, premierowi oraz narodowi polskiemu za wspieranie Ukrainy. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy teraz byli razem przeciwko wrogowi. Wróg jest jeden - Rosja i bardzo niepokoi ją to, że Ukraina i Polska tworzą silny sojusz - kontynuował.

- Musimy jedynie wzmacniać nasze relacje, a wszelkie problematyczne kwestie starać się rozwiązywać spokojniej. Jestem przekonany, że poradzimy sobie nawet z bardzo trudnymi sprawami - oświadczył prezydent Ukrainy.

Zełenski zaznaczył, że jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w czwartek w Brukseli w kuluarach szczytu UE przebiegło pomyślnie oraz podziękował szefowi polskiego rządu za wsparcie. - Nasze relacje będą korzystne dla obu stron, oparte na wzajemnym szacunku i świadomości znaczenia bezpieczeństwa w Europie - przekonywał.

Zełenski: jestem przekonany, że Putin rozważa taki scenariusz

Według Zełenskiego, istnieje zagrożenie atakami i nasileniem uderzeń w zachodniej części Ukrainy.

- Czy Rosja się do tego przygotowuje? Myślę, że tak. I dlaczego, moim zdaniem, stale wciąga w to również Białoruś? Wiemy, że Rosjanie rozmieszczają na terytorium Białorusi urządzenia retransmisyjne, aby wykorzystywać ten korytarz dla dronów i nasilać odpowiednie ataki. Jednak to im nie wystarcza. Potrzebują wsparcia Łukaszenki, aby na terytorium Białorusi rozmieścić również inne rodzaje uzbrojenia, w tym pociski balistyczne - przekazał.

Zdaniem Zełenskiego rozmieszczenie pocisków balistycznych na terytorium Białorusi stanowiłoby zagrożenie przede wszystkim dla zachodniej części Ukrainy i przywódca Rosji ma w planach to zrealizować.

- Jestem przekonany, że Putin rozważa taki scenariusz. Oznaczałoby to bezpośrednie wciągnięcie Białorusi w tę wojnę. Bezpośrednie. Moim zdaniem byłoby to bardzo niebezpieczne, oczywiście również dla samej Białorusi. Oby nie doszło do jej wciągnięcia w konflikt - podkreślił.

Źródło: Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
imageTitle
Mogła wycofać się przed półfinałem. Świątek ujawniła, z czym się zmagała
EUROSPORT
Nagranie KSP
Policja publikuje nagrania z Piotrem W. Ma być wniosek o areszt
Klaudia Kamieniarz
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
METEO
Jarosław Kaczyński
Profesor Łętowska: Kaczyński ma rację, tylko zależy, co on pod to podkłada
Polska
imageTitle
Manchester City umocnił się na czele tabeli. Dublet Haalanda
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie emocje w Lublinie. Minimalna porażka GKS w Katowicach
EUROSPORT
Sulina
Incydent nad Morzem Czarnym. Zestrzelone drony
Świat
imageTitle
Bez chwili na oddech. Chwalińska i Świątek poznały drabinkę w Ningbo
Najnowsze
imageTitle
Wyjątkowy widz na meczu koszykówki w Barcelonie
EUROSPORT
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
METEO
imageTitle
Kadra Polski na finał Letniego Grand Prix. Powrót Tomasiaka
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki podczas konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus
"Może część z państwa się zdziwi". Morawiecki przymierza nowe polityczne buty
Marcin Złotkowski
Pożar w hurtowni w Nisku
Jest śledztwo po śmierci strażaków w Nisku
Rzeszów
imageTitle
Ból, łzy i ogromny hart ducha. Świątek się nie poddała, a mogła
EUROSPORT
imageTitle
Dominacja Polki trwa w najlepsze. Rywalki nie miały nic do powiedzenia
EUROSPORT
59 min
1610_sup_podcast_przedlacki
Rosja wyciąga wnioski z wojny z Ukrainą. A Polska?
Superwizjer. Podcast
Chińska rakieta może wejść w atmosferę nad Polską
Waży kilka ton, ma przelatywać nad naszym krajem. Komunikat POLSA
METEO
Taybeh
Konwój dyplomatów zaatakowany na Zachodnim Brzegu. Byli w nim Polacy
Świat
Wybuch gazu w domu jednorodzinnym (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuchł gaz. Mężczyzna ma poparzenia trzeciego stopnia
Szczecin
Skrót meczu Świątek - Chwalińska
Zobacz najważniejsze momenty meczu Chwalińskiej ze Świątek
EUROSPORT
Zamieszki w Paryżu
Gwałtowne protesty w całym kraju. Sforsowali drzwi, wdarli się do merostwa
Świat
imageTitle
Potężny awans. TOP 10 rankingu coraz bliżej
EUROSPORT
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
METEO
imageTitle
Kiedy Chwalińska zagra w finale w Wuhanie?
EUROSPORT
Zamieszki w Paryżu
Zamieszki we Francji. "To krystalicznie czysta chęć sprzeciwienia się władzy"
Świat
imageTitle
Piękne słowa Chwalińskiej o Świątek
EUROSPORT
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
METEO
imageTitle
Wielki tenis, a później smutne obrazki. Chwalińska górą w polskim półfinale
EUROSPORT
Chwalińska w akcji
Świątek - Chwalińska w półfinale w Wuhanie
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak z kolejnym medalem mistrzostw Polski
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica