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Świat

Kolejni amerykańscy żołnierze zginęli na Bliskim Wschodzie. Trump grozi Iranowi

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Donald Trump
Ataki USA na Iran. Kolejna noc nalotów
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL
W ubiegły weekend na Bliskim Wschodzie zginęło troje amerykańskich żołnierzy - przekazało Centralne Dowództwo USA. Prezydent Donald Trump zagroził w związku z tym odwetem. Od początku wojny z Iranem zginęło 17 żołnierzy Stanów Zjednoczonych.

"Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete'owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine'owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku" - napisał w poniedziałek Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

W niedzielę wieczorem Trump powiedział, że amerykańskie siły przeprowadziły mocne uderzenie na Iran, by uhonorować poległych żołnierzy USA.

Rosną straty amerykańskiej armii. W wojnie z Iranem zginęło 17 żołnierzy

Według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) dwóch żołnierzy USA zginęło, a jednego uznano za zaginionego w następstwie piątkowego irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. W niedzielę na miejscu znaleziono szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji - przekazało wojsko.

Jak poinformował amerykański Departament Wojny, dwoje żołnierzy poległych w Jordanii to 25-letni porucznik Tyler James Feehan i 19-letnia szeregowa Isabella Gonzales.

Żołnierze USA, którzy zginęli w ataku na bazę w Jordanii - szeregowa Isabella Gonzales i porucznik Tyler James Feehan
Żołnierze USA, którzy zginęli w ataku na bazę w Jordanii - szeregowa Isabella Gonzales i porucznik Tyler James Feehan
Źródło zdjęcia: Reuters

CENTCOM powiadomił też w niedzielę, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny w sobotę na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze.

Śmierć żołnierza w Iraku zwiększyła do 17 bilans strat osobowych w amerykańskim wojsku od początku wojny z Iranem.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódIrakMisje wojskowe USA
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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