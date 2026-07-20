Świat Kolejni amerykańscy żołnierze zginęli na Bliskim Wschodzie. Trump grozi Iranowi Oprac. Mikołaj Stępień |

Ataki USA na Iran. Kolejna noc nalotów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

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"Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete'owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine'owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku" - napisał w poniedziałek Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

W niedzielę wieczorem Trump powiedział, że amerykańskie siły przeprowadziły mocne uderzenie na Iran, by uhonorować poległych żołnierzy USA.

Rosną straty amerykańskiej armii. W wojnie z Iranem zginęło 17 żołnierzy

Według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) dwóch żołnierzy USA zginęło, a jednego uznano za zaginionego w następstwie piątkowego irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. W niedzielę na miejscu znaleziono szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji - przekazało wojsko.

Jak poinformował amerykański Departament Wojny, dwoje żołnierzy poległych w Jordanii to 25-letni porucznik Tyler James Feehan i 19-letnia szeregowa Isabella Gonzales.

Żołnierze USA, którzy zginęli w ataku na bazę w Jordanii - szeregowa Isabella Gonzales i porucznik Tyler James Feehan Źródło zdjęcia: Reuters

CENTCOM powiadomił też w niedzielę, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny w sobotę na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026 Rozwiń

Śmierć żołnierza w Iraku zwiększyła do 17 bilans strat osobowych w amerykańskim wojsku od początku wojny z Iranem.

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