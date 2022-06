Dania i Kanada zakończyły "wojnę o whiskey". Wyspa Hansa została podzielona na pół

Dania i Kanada zakończyły prawie 50-letni spór o bezludną wyspę Hansa w Arktyce. Zaledwie półkilometrowe terytorium zostało podzielone na pół - poinformował we wtorek resort dyplomacji w Kopenhadze. Konflikt był znany jako "wojna o whiskey", ponieważ w miejscu tym obie strony konfliktu zostawiały butelki z alkoholem.

- Jest to wyraźny sygnał, że możliwe jest rozwiązywanie sporów granicznych w pragmatyczny i pokojowy sposób, w którym wszystkie strony są zwycięzcami - podkreślił we wtorek szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod.

Oba kraje w 1973 roku przystąpiły do wytyczenia granicy między należącą do Danii Grenlandią a Kanadą, ale nie były w stanie uzgodnić, do którego państwa powinna należeć położona w cieśninie Naresa wyspa Hansa. W 1984 roku duński minister ds. Grenlandii zawiesił na wyspie flagę Danii, a pod masztem zakopał butelkę tradycyjnego sznapsa. Następnie Kanadyjczycy zatknęli swoją flagę i zostawili butelkę kanadyjskiej brandy. Przez dziesięciolecia na zmianę wymieniano flagi oraz alkohole.