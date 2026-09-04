Świat Ukraińskie drony nad Soczi. Celem terminal naftowy i skład rakiet przeciwlotniczych Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar magazynu Wildberries w miejscowości Kolodino pod Moskwą (16.08) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/Gerashchenko_en

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Ukraińskie drony uderzyły w nocy w rosyjskie miasto portowe Soczi nad Morzem Czarnym. Celem ataku był między innymi terminal ropy naftowej. Na nagraniach widać, że w zakładzie wybuchł pożar.

Eksplozje wywołane przez drony słychać było także w innych rejonach miasta. Jedna z nich prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400 - przekazał Kyiv Independent.

Sochi, Russia.



An S-400 system destroyed and an oil refinery attacked. pic.twitter.com/FIPWrOclRP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Anton Gerashchenko

Ukraina atakowała cele nad Morzem Czarnym już w czwartek. W Sewastopolu na okupowanym Krymie uszkodzony został rosyjski okręt desantowy BK-16 - przekazała ukraińska armia. Z kolei w samym Soczi trafiony miał zostać statek dostawczy Nefrit. Atak przeprowadzono z użyciem drona morskiego.