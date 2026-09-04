Ukraińskie drony nad Soczi. Celem terminal naftowy i skład rakiet przeciwlotniczych
Ukraińskie drony uderzyły w nocy w rosyjskie miasto portowe Soczi nad Morzem Czarnym. Celem ataku był między innymi terminal ropy naftowej. Na nagraniach widać, że w zakładzie wybuchł pożar.
Eksplozje wywołane przez drony słychać było także w innych rejonach miasta. Jedna z nich prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400 - przekazał Kyiv Independent.
Ukraina atakowała cele nad Morzem Czarnym już w czwartek. W Sewastopolu na okupowanym Krymie uszkodzony został rosyjski okręt desantowy BK-16 - przekazała ukraińska armia. Z kolei w samym Soczi trafiony miał zostać statek dostawczy Nefrit. Atak przeprowadzono z użyciem drona morskiego.
Źródło: Reuters, PAP