Świat Rosyjski dron uderzył w centrum handlowe. Są zabici i ranni Oprac. Filip Czerwiński |

Rosyjski dron uderzył w centrum handlowe w Pawłohradzie. Są zabici i ranni Źródło wideo: Władze Ukrainy Źródło zdj. gł.: facebook.com/DSNS.GOV.UA

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Około godziny 16.25 czasu lokalnego (godziny 15.25 w Polsce) rosyjski dron uderzył w centrum handlowe w Pawłohradzie.

"Zginęły cztery osoby, ponad 60 zostało rannych. Wśród rannych jest troje dzieci. Są to chłopcy w wieku 13, 14 i 15 lat. Takie są tragiczne następstwa ataku Rosjan na Pawłohrad" - poinformował na Telegramie szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.

Rosyjski atak na Pawłohrad, 10 września 2026 roku Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026 Źródło zdjęcia: facebook.com/DSNS.GOV.UA

"Tak wygląda kolejny dzień rosyjskiego terroru wymierzonego w ukraińskich cywilów" - czytamy we wpisie ministerstwa obrony.

Four people killed and more than 60 wounded in Pavlohrad, dozens more wounded in Kramatorsk: this is what another day of Russian terror against Ukrainian civilians looks like. https://t.co/UEcUOcniIK — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2026 Rozwiń

Pawłohrad jest ponad 100-tysięcznym górniczym miastem na wschodzie obwodu dniepropietrowskiego.