Rosyjski dron uderzył w centrum handlowe. Są zabici i ranni
Około godziny 16.25 czasu lokalnego (godziny 15.25 w Polsce) rosyjski dron uderzył w centrum handlowe w Pawłohradzie.
"Zginęły cztery osoby, ponad 60 zostało rannych. Wśród rannych jest troje dzieci. Są to chłopcy w wieku 13, 14 i 15 lat. Takie są tragiczne następstwa ataku Rosjan na Pawłohrad" - poinformował na Telegramie szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.
Rosyjski atak na Pawłohrad, 10 września 2026 roku
"Tak wygląda kolejny dzień rosyjskiego terroru wymierzonego w ukraińskich cywilów" - czytamy we wpisie ministerstwa obrony.
Pawłohrad jest ponad 100-tysięcznym górniczym miastem na wschodzie obwodu dniepropietrowskiego.
Źródło: PAP