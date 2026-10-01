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Świat

Rosja zaatakowała dwukrotnie ruchliwy most w centrum Kijowa

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Most Południowy w Kijowie
Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nagranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: joyfull/Shutterstock
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Dwa rosyjskie drony uderzyły w jeden z głównych mostów Kijowa, paraliżując transport publiczny. Uderzenia mogą być też zapowiedzią powrotu przerw w dostawach prądu w ukraińskiej stolicy.

Most Południowy w Kijowie znalazł się pod ostrzałem w momencie, gdy przejeżdżał nim pociąg metra. Pasażerowie relacjonowali, jak pył z fali uderzeniowej przedostał się do wagonu przez system wentylacji.

Most Południowy to jedna z głównych przepraw przez Dniepr, rzekę dzielącą zachodnią i wschodnią część Kijowa.

Do czwartkowych ataków kijowskie mosty nie były celem uderzeń - i mimo potężnej eksplozji w pobliżu głównego elementu konstrukcyjnego władze miasta poinformowały, że wstępne oględziny "nie wykazały krytycznych uszkodzeń konstrukcji".

Most Południowy w Kijowie. Zdjęcie archiwalne
Most Południowy w Kijowie. Zdjęcie archiwalne
Źródło zdjęcia: joyfull/Shutterstock

Kyiv Post na platformie X zamieścił zdjęcie, na którym widać pożar na moście. "Siły rosyjskie po raz drugi tego dnia uderzyły w kijowski Most Południowy, trafiając w jezdnię" - poinformował mer Witalij Kliczko. "W momencie uderzenia na moście znajdował się pociąg metra. Na miejsce zmierzają służby ratunkowe" - napisano.

Rosja nasila ataki na Kijów

Rosja robi wszystko, by zakłócić życie w stolicy Ukrainy. Kijów doświadcza pierwszych od końca ubiegłej zimy skoordynowanych ataków na miejską sieć energetyczną - zdaniem komentatorów Rosja zintensyfikowała swoje działania, dostrzegając braki w ukraińskiej obronie powietrznej.

Uderzenia mogą być też zapowiedzią powrotu przerw w dostawach prądu w stolicy. Władze Kijowa przez wiele miesięcy budowały mniejsze elektrownie, by przeciwdziałać spodziewanej rosyjskiej kampanii zimowej - przekazało BBC.  Premier Serhij Korecki stwierdził z kolei, że do zakrojonego na szeroką skalę ataku na infrastrukturę energetyczną nie doszło od końca wiosny.

Rosja używa do ataków dronów odrzutowych

Do pierwszego poważnego ataku na stolicę w czwartek doszło, gdy rosyjski dron uderzył w trzecie piętro budynku szkoły około godziny 9 czasu lokalnego. Choć w szkole przebywało wówczas ponad stu uczniów, w momencie uderzenia wszyscy znajdowali się już w schronie. Jedna ze ścian budynku częściowo się zawaliła.

- Konstrukcja schronu jest solidna, więc żadne z dzieci ani pracowników nie ucierpiało - powiedziała dyrektor szkoły Wałentyna Czorna. - Po prostu kontynuowaliśmy lekcje - dodała.

Później tego samego ranka dwa drony uderzyły w Most Południowy - jeden z nich trafił w podstawę środkowego filara. Mariana Mykytenko, reporterka ukraińskiej stacji telewizyjnej Kanał 5, przekazała, że nikt w jej wagonie nie ucierpiał, a "pociąg dowiózł pasażerów do stacji Wydubyczi na prawym brzegu, po czym nie pojechał dalej".

Ruch pociągów metra został wstrzymany, jednak ostatecznie zezwolono na wznowienie ruchu drogowego. Nie jest jeszcze jasne, jakiego rodzaju dron został użyty do ataku na most w Kijowie.

W ostatnich tygodniach Rosja znacznie częściej wykorzystuje drony odrzutowe. Przedstawiciele ukraińskich sił powietrznych podają, że tylko we wrześniu wystrzelono ich co najmniej 3177. Ich duża prędkość stanowi wyzwanie dla mocno obciążonej ukraińskiej obrony powietrznej.

W nocy ze środy na czwartek dron zaatakował kijowski Instytut Badań Jądrowych, a wcześniej w tym samym tygodniu jedna osoba zginęła w wyniku ataku drona na siedzibę Narodowej Akademii Nauk.

Źródło: BBC
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Tagi:
Wojna w UkrainieKijówRosjaDrony
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