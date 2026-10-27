Trafiony akademik, metro i most. Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów
Zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim zostało wprowadzone w nocy z poniedziałku na wtorek. Jego celem jest wysłanie do miasta misji humanitarnej.
Jednocześnie w nocy Rosja zaatakowała inne regiony w Ukrainy. Rakiety i drony poleciały na Kijów, gdzie zginęła jedna osoba, a co najmniej 10 zostało rannych.
Pierwszy atak rozpoczął się w poniedziałek wieczorem. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, jego celem był przede wszystkim rejon kijowskiego uniwersytetu w pobliżu parku Kioto. Trafiony został akademik, budynki mieszkalne, placówka medyczna, a także wejście do pobliskiej stacja metra.
"Pociski uderzyły w gęsto zaludnione obszary, a w pobliżu nie ma ani jednego obiektu wojskowego. Był to atak wymierzony bezpośrednio w miasto, w jego infrastrukturę" - zaznaczył Zełenski. Jak dodał, Kijów zaatakowano rakietami oraz dronami Shahed.
Do kolejnego ataku doszło już po północy. Jedna z rakiet uderzyła w Most Południowy, na którym wstrzymany został ruch - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzona została też pobliska stacja metra.
Apel Zełenskiego do sojuszników
W swoim wpisie Zełenski zaapelował do zachodnich partnerów o niewstrzymywanie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej. "Właśnie w takich okolicznościach - gdy zagrożenie jest nieustanne, a ataki mogą nastąpić w każdej chwili, uderzając bezpośrednio w miasta i wsie - sztuczne opóźnienia w dostarczaniu Ukrainie systemów obrony powietrznej sprzyjają terrorowi" - napisał.
Jak zaznaczył, "ważne jest, aby nasi partnerzy zrozumieli, że Ukraina potrzebuje odpowiednich narzędzi do niszczenia rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych".
Ukraińskie ataki na Rosję
Tej nocy atakowała również Ukraina. Drony uderzyły między innymi w okupowaną przez Rosję część obwodu zaporoskiego. Jak przekazały zainstalowane tam rosyjskie władze, trafiony został autobus, w którym zginęła jedna osoba, a 30 zostało rannych.
Drony zaatakowały również Briańsk w zachodniej Rosji, około stu kilometrów od ukraińskiej granicy. Według lokalnych władz, zabita została jedna osoba, a sześć zostało rannych.