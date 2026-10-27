Świat Trafiony akademik, metro i most. Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

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Zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim zostało wprowadzone w nocy z poniedziałku na wtorek. Jego celem jest wysłanie do miasta misji humanitarnej.

Jednocześnie w nocy Rosja zaatakowała inne regiony w Ukrainy. Rakiety i drony poleciały na Kijów, gdzie zginęła jedna osoba, a co najmniej 10 zostało rannych.

Pierwszy atak rozpoczął się w poniedziałek wieczorem. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, jego celem był przede wszystkim rejon kijowskiego uniwersytetu w pobliżu parku Kioto. Trafiony został akademik, budynki mieszkalne, placówka medyczna, a także wejście do pobliskiej stacja metra.

"Pociski uderzyły w gęsto zaludnione obszary, a w pobliżu nie ma ani jednego obiektu wojskowego. Był to atak wymierzony bezpośrednio w miasto, w jego infrastrukturę" - zaznaczył Zełenski. Jak dodał, Kijów zaatakowano rakietami oraz dronami Shahed.

Do kolejnego ataku doszło już po północy. Jedna z rakiet uderzyła w Most Południowy, na którym wstrzymany został ruch - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzona została też pobliska stacja metra.

Apel Zełenskiego do sojuszników

W swoim wpisie Zełenski zaapelował do zachodnich partnerów o niewstrzymywanie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej. "Właśnie w takich okolicznościach - gdy zagrożenie jest nieustanne, a ataki mogą nastąpić w każdej chwili, uderzając bezpośrednio w miasta i wsie - sztuczne opóźnienia w dostarczaniu Ukrainie systemów obrony powietrznej sprzyjają terrorowi" - napisał.

Jak zaznaczył, "ważne jest, aby nasi partnerzy zrozumieli, że Ukraina potrzebuje odpowiednich narzędzi do niszczenia rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych".

Russian ballistic missiles struck the grounds of a university in Kyiv and the area around it – effectively the campus, Kyoto Park, the area near a metro station, and residential buildings. The exact number of casualties is not yet known. But tragically, there are victims. There… pic.twitter.com/7PIIBsgi4N — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy

Ukraińskie ataki na Rosję

Tej nocy atakowała również Ukraina. Drony uderzyły między innymi w okupowaną przez Rosję część obwodu zaporoskiego. Jak przekazały zainstalowane tam rosyjskie władze, trafiony został autobus, w którym zginęła jedna osoba, a 30 zostało rannych.

Drony zaatakowały również Briańsk w zachodniej Rosji, około stu kilometrów od ukraińskiej granicy. Według lokalnych władz, zabita została jedna osoba, a sześć zostało rannych.