Wymiana jeńców wojennych "wśród kluczowych kwestii". Zełenski o uzgodnieniach

Płonący skład ropy naftowej w Soczi na południu Rosji Źródło: Social Media/Reuters

> W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował w mediach społecznościowych, że uzgodniono z Rosją wymianę następnych 1200 jeńców wojennych. Jak przekazał, przedyskutował z ukraińskim negocjatorem Rustemem Umierowem i szefem swojej kancelarii Andrijem Jermakiem kwestię realizacji tego, co uzgodniono ze stroną rosyjską podczas spotkań w Stambule oraz przygotowań do nowych rozmów. "Wśród kluczowych kwestii jest kontynuacja wymiany jeńców wojennych" - zaznaczył Zełenski. Do tej pory z niewoli powróciło około sześć tysięcy ukraińskich jeńców.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Rustemem Umierowem i Andrijem Jermakiem Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

> Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego specjalny wysłannik Steve Witkoff może potencjalnie w środę lub czwartek odwiedzić Rosję. Ostrzegł przy tym, że nałoży sankcje, jeśli Moskwa nie zgodzi się przed piątkiem na zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie. - Sankcje będą, ale wydaje się, że całkiem nieźle sobie radzą z ich unikaniem - powiedział Trump dziennikarzom, co cytował Reuters.

> Jak poinformowały władze Kraju Krasnodarskiego, rosyjscy strażacy ugasili w niedzielę późnym popołudniem pożar, który wybuchł w magazynie paliwa na lotnisku w Soczi w wyniku ukraińskiego ataku dronowego. Według lokalnych władz w akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 120 strażaków. Czasowo zostały również wstrzymane loty na lotnisku w Soczi, które - jak przekazał rosyjski regulator rynku lotniczego Rosawiacja - zostały już przywrócone.

> W niedzielę wieczorem na platformie Telegram Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych generał Ołeksandr Syrski przekazał, że najcięższe walki toczą się obecnie wokół Pokrowska i dwóch innych sektorów. "Przeciwnik nasila wysiłki w celu opanowania naszych kluczowych aglomeracji, poszukuje słabych punktów w naszej obronie i prowadzi aktywne działania bojowe jednocześnie na kilku kierunkach" - napisał.

> Generał Syrski oświadczył również, że "Rosjanie uciekają się do taktyki 'totalnej infiltracji' poprzez nasilenie działań sabotażowych". Wskazał, że w szczególności próbują oni wkroczyć do Pokrowska i jednocześnie zapewnił, że rosyjskie grupy sabotażowe są neutralizowane.

