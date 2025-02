Seria wybuchów w Kijowie. Rosjanie zaatakowali pociskami balistycznymi

1084 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Serię głośnych eksplozji słychać było w środę nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie, który został zaatakowany przez Rosję rakietami balistycznymi. W czterech dzielnicach miasta wybuchły pożary. W wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba - powiadomił mer miasta Witalij Kliczko. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian", że w ewentualnych rozmowach pokojowych gotów jest zaproponować Rosji wymianę terytoriów i zwrócić jej część obwodu kurskiego, który kontrolowany jest przez armię jego kraju. Mówił również o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

> Serię głośnych eksplozji słychać było w środę nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie, który został zaatakowany przez Rosję rakietami balistycznymi. W czterech dzielnicach miasta wybuchły pożary. W wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba - powiadomił mer miasta Witalij Kliczko.

> Rosja zaatakowała w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę 19 rakietami i 124 dronami – przekazało dowództwo Sił Powietrznych w Kijowie. Celem był sektor energetyczny, co wymusiło ograniczenie dostaw energii w kraju – poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

> Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla stacji CNN przyznał, że liczy, iż Donald Trump "zaproponuje i wdroży takie rozwiązania", które "zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego".