Straty w rosyjskim wojsku. Marco Rubio podał liczby

> Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek w mieście Anchorage - podał Biały Dom. Znane są szczegóły dotyczące rozmów na Alasce. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak przekazał rosyjski resort dyplomacji, omówili przygotowaniach do piątkowego spotkania.

> Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że Rosjanie stracili w lipcu 60 tysięcy żołnierzy. Rubio wskazał tę liczbę jako dowód, jak ważna jest wojna dla Putina. Przekonywał też, że samo spotkanie Donalda Trumpa z rosyjskim prezydentem nie jest ustępstwem.

> Rosjanie przerzucają wojska z obwodu sumskiego na południe i wschód, przygotowując ofensywę na kierunkach zaporoskim, pokrowskim i nowopawliwskim - poinformował rezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina nie wycofa się z Donbasu, ponieważ dla Rosjan jest on przyczółkiem do przyszłej nowej ofensywy.

> Służba Bezpieczeństw Ukrainy poinformowała, że jej drony uderzyły w centrum logistyczne w rosyjskim Tatarstanie, gdzie znajdowały się drony Shahed. Obiekt oddalony był o 1300 kilometrów od Ukrainy.

> Siły Obrony podejmują skuteczne działania, aby powstrzymać postępy wojsk rosyjskich w kierunku Dobropilla i Pokrowska, w szczególności niszczą niewielkie grupy wojsk rosyjskich, które przedostały się do kilku miejscowości w tym rejonie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

> Ambasador Rosji w Serbii naciska na Belgrad w sprawie eksportu amunicji na Ukrainę. Aleksandr Bocan-Charczenko, wyraził nadzieję, że "serbski prezydent Aleksandar Vuczić rozwiązał problem eksportu amunicji, która według Moskwy trafiała z Serbii na Ukrainę".

