Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Straty w rosyjskim wojsku. Marco Rubio podał liczby

rosyjscy zolnierze 02 milru
Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia)
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1267 dni temu. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że Rosjanie stracili w lipcu 60 tysięcy żołnierzy. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek w mieście Anchorage - podał Biały Dom. Znane są szczegóły dotyczące rozmów na Alasce. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak przekazał rosyjski resort dyplomacji, omówili przygotowaniach do piątkowego spotkania.

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje

> Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że Rosjanie stracili w lipcu 60 tysięcy żołnierzy. Rubio wskazał tę liczbę jako dowód, jak ważna jest wojna dla Putina. Przekonywał też, że samo spotkanie Donalda Trumpa z rosyjskim prezydentem nie jest ustępstwem.

> Rosjanie przerzucają wojska z obwodu sumskiego na południe i wschód, przygotowując ofensywę na kierunkach zaporoskim, pokrowskim i nowopawliwskim - poinformował rezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina nie wycofa się z Donbasu, ponieważ dla Rosjan jest on przyczółkiem do przyszłej nowej ofensywy.

Rosyjscy żołnierze
Rosyjscy żołnierze
Źródło: mil.ru

> Służba Bezpieczeństw Ukrainy poinformowała, że jej drony uderzyły w centrum logistyczne w rosyjskim Tatarstanie, gdzie znajdowały się drony Shahed. Obiekt oddalony był o 1300 kilometrów od Ukrainy.

> Siły Obrony podejmują skuteczne działania, aby powstrzymać postępy wojsk rosyjskich w kierunku Dobropilla i Pokrowska, w szczególności niszczą niewielkie grupy wojsk rosyjskich, które przedostały się do kilku miejscowości w tym rejonie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Okienko" Putina do ataku na Europę. Ile potrwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Okienko" Putina do ataku na Europę. Ile potrwa

> Ambasador Rosji w Serbii naciska na Belgrad w sprawie eksportu amunicji na Ukrainę. Aleksandr Bocan-Charczenko, wyraził nadzieję, że "serbski prezydent Aleksandar Vuczić rozwiązał problem eksportu amunicji, która według Moskwy trafiała z Serbii na Ukrainę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
17-latka w szpitalu powiedziała, że urodziła dziecko i ukryła je w mieszkaniu
Lubuskie
imageTitle
Smutne pożegnanie w PSG. "Ktoś zdecydował, że nie mogę być częścią tej grupy"
EUROSPORT
Władimir Putin z wizytą w Korei Północnej
Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej
Premier Donald Tusk (po lewej) i prezydent elekt Karol Nawrocki (po prawej)
Gratulacje od Tuska dla Nawrockiego? "Chyba najwyższy czas, żeby złożył"
Polska
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Zabił tłuczkiem do mięsa, prokuratura chce umorzenia śledztwa
Szczecin
Do zdarzenia doszło we Wrocławiu
Nie żyje 45-latek, zatrzymali pięć osób. Ustalają, kto zadał śmiertelny cios nożem
Rzeszów
Stary betonowy kanał w śladzie dawnej rzeczki
Od dekad nikt jej nie widział, kryła się pod ziemią
Łódź
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
W "wymodlonym miejscu" miliarder stawia 55-metrową figurę Matki Boskiej
Michał Malinowski
Pożar na Peloponezie w Grecji
Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach
METEO
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
WARSZAWA
PKO BP
Grupa PKO BP pochwaliła się wynikami. Jest czym
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Parę uwag do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz"
Polska
Przedstawiciele Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
"Potencjalny dowód". Trump wykorzysta siły zbrojne?
Kopalnia Staszic
Wstrząs w kopalni, cztery osoby poszkodowane
Katowice
imageTitle
Lech poza Ligą Mistrzów. Trener zna przyczynę
EUROSPORT
Donald Trump
Były doradca o głównym celu Trumpa. "Później sługusy będą się martwić"
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Wzrost cen w sklepach w lipcu. Najbardziej podrożała jedna z używek
BIZNES
Władimir Putin
"Okienko" Putina do ataku na Europę. Ile potrwa
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
imageTitle
Ronaldo się oświadczył. Ogromny diament w prezencie
EUROSPORT
Gwardia Narodowa USA
Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu
Perseidy
To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach
METEO
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Z powodu dokumentów nie polecieli na wakacje
Katowice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Donald Trump
"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować
BIZNES
imageTitle
Mecz Magdy Linette przerwany
EUROSPORT
Policjanci szukają świadków wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców
Polska
lotto bis
Kumulacja w Lotto idzie w górę
BIZNES
imageTitle
Ma 21 lat i kończy zawodową karierę. Śmierć odcisnęła piętno
EUROSPORT
zebry
Dziennikarze ujawnili, co biega po posiadłości ojca Orbana. Sikorski komentuje

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica