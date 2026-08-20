Świat Zmasowany atak na Ukrainę, są ranni i ofiary śmiertelne. W Kijowie ogłoszono żałobę Oprac. Adam Styczek Oprac. Justyna Sochacka Zespół autorów |

Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę trwał prawie dziewięć godzin. Co najmniej 15 osób zginęło Źródło wideo: TVN24/"Fakty po południu" Źródło zdj. gł.: EPA/SERGEY DOLZHENKO

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"Liczba ofiar śmiertelnych w stolicy w wyniku nocnego ataku wzrosła do 15 osób, a kolejnych 39 osób doznało obrażeń" - napisała w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w komunikatorze Telegram. Przekazała, że służby ratunkowe prowadzą obecnie działania w miejscu rosyjskiego ataku w dzielnicy sołomiańskiej. Trwa rozbiórka stropów wielopiętrowego budynku mieszkalnego oraz konstrukcji zagrażających bezpieczeństwu w sąsiednich uszkodzonych budynkach - dodano.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskich atakach (20.08) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Zełenski: największym zagrożeniem pozostają pociski balistyczne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że "ponad 600 ratowników Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy oraz funkcjonariuszy policji bierze udział w akcji w Kijowie, Browarach i Boryspolu".

Według ukraińskiego przywódcy w Kijowie i obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało 30 budynków mieszkalnych, szkoła średnia, szpital dziecięcy i przedszkole.

Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek, Rosja użyła przeciwko Ukrainie 168 dronów i rakiet różnych typów, a największym zagrożeniem pozostają pociski balistyczne.

Mieszkańcy w miejscu rosyjskiego ataku w Kijowie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

"Nasi żołnierze zestrzelili dzisiaj wszystkie rosyjskie Kalibry. Ogólny odsetek zestrzelonych pocisków manewrujących wynosi 93 proc., a także odnotowujemy znaczny odsetek zniszczonych dronów. Największym zagrożeniem są pociski balistyczne. A to [skuteczność neutralizowania rosyjskich celów - red.] zależy całkowicie od dostaw pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy, a zatem od partnerów naszego państwa" - napisał prezydent.

Emergency response efforts are currently underway following the Russian strike on the capital and the cities of Kyiv region. More than 600 first responders from the State Emergency Service of Ukraine and police officers are involved in the work in Kyiv, Brovary, and Boryspil. I… pic.twitter.com/uEzcyt5dyB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026 Rozwiń

Dziennikarz Ołeh Biłecki relacjonował na antenie TVN24, że wskutek ataku ucierpiała jedna z redakcji, z którą współpracuje. - Dzisiaj pracujemy zdalnie, ale w ciągu najbliższych dni zamierzamy wrócić do nadawania, do normalnej pracy - dodał.

Biłecki przekazał też, że okolicach Kijowa została zniszczona hurtownia z żywnością. Jak mówił, wybuchł tam ogromny pożar.

W Kijowie ogłoszono żałobę

Wcześniej Kliczko przekazał informacje o 12 osobach które zginęły w atakach. "21 sierpnia został ogłoszony w Kijowie dniem żałoby. Ku pamięci ofiar zmasowanego ataku wroga na stolicę" - ogłosił w komunikatorze Telegram.

Pożar po rosyjskim ataku na Kijów. Zdjęcie z 20 sierpnia Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA

Służby: celem rosyjskich ataków byli cywile i infrastruktura

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), funkcjonujące przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, przekazało, że siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi.

"Celem Rosjan były głównie cywilni mieszkańcy i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny" - ogłosiło CPD.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) podała, że ratownicy wydobyli dwie osoby spod gruzów zrujnowanych budynków.

Pożar po rosyjskim ataku na Kijów. Zdjęcie z 20 sierpnia Źródło zdjęcia: Reuters

Jak przekazał Ukrinform, siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 56 dronów.

Polskie wojsko poderwało samoloty

W związku z rosyjskimi atakami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało krótko po godzinie 3 na platformie X, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/3jTNe1yBgS — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny "i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Operowanie wojskowego lotnictwa - jak poinformowano o godzinie 6.30 - zostało zakończone. Dowództwo potwierdziło, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.



Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/xY3vfzbwuN — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2026 Rozwiń

Alert RCB dla dwóch województw

W związku z atakiem Rosjan na Ukrainę na profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano po godzinie 4.20 alert.

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - napisano. Alert RCB o tej treści - jak czytamy - został wysłany na teren województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Uwaga! ALERT RCB!



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty."



Alert RCB o tej treści został wysłany na teren województwa lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/wAYi5zorIf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 20, 2026 Rozwiń

Po godzinie 5.30 RCB poinformowało o przesłaniu kolejnego alertu - w sprawie "odwołania zagrożenia".

"ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP" - podano w treści alertu.

Uwaga! Alert RCB - odwołanie zagrożenia!



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY." https://t.co/yF9s4RxATs — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 20, 2026 Rozwiń