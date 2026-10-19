Świat Rosjanie uderzyli w park niedaleko Charkowa. Wśród ofiar dzieci Oprac. Justyna Sochacka |

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na Kijów (19.10) Źródło zdj. gł.: DSNS/facebook

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Rosyjskie wojska zaatakowały centralny park w miejscowości Nowa Wodołaha, położonej kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Charkowa. "Straszliwe uderzenie (...) na miejsce, w którym przebywało wiele osób, w tym rodzin z dziećmi" - napisał szef ukraińskiego MSW.

Atak na park w miejscowości Nowa Wodołaha Źródło zdjęcia: DSNS/facebook

Dodał, że to kolejne rosyjskie uderzenie wymierzone w ludność cywilną. "Atak na dzieci, który nie ma żadnego uzasadnienia militarnego" - podkreślił Wyhiwski.

Kolejny "akt terroryzmu ze strony Rosji"

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował, że sześć osób, w tym troje dzieci, zginęło, a 15 osób, w tym siedmioro dzieci jest rannych. Wcześniej ukraiński minister spraw wewnętrznych informował o trzech ofiarach śmiertelnych - dwóch kobietach i niemowlęciu w wózku.

Syniehubow napisał, że to kolejny "akt terroryzmu ze strony Rosji". Wróg zaatakował w środku dnia park, wiedząc, że nie ma tam żadnej infrastruktury wojskowej - dodał.

Położony na wschodzie kraju Charków, przed wojną drugie najludniejsze miasto Ukrainy, jest regularnie atakowany od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, trwającej od ponad czterech i pół roku. W mieście i jego okolicach niemal codziennie ogłaszany jest alarm powietrzny.