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Rosja przygotowuje się do mobilizacji - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w 35-rocznicę niepodległości Ukrainy, obchodzonej 24 sierpnia. Według ustaleń wywiadu wojskowego w Kijowie, Kreml zamierza zmobilizować blisko 300 tysięcy żołnierzy, a proces ten ma ruszyć po wyborach parlamentarnych w Rosji pod koniec września.

Cel jest jasny - zajęcie pozostałej części obwodu donieckiego do końca roku. Rosyjskie wojska dotarły już do ostatniej linii ukraińskiej obrony w Donbasie i szykują właśnie pozycje do szturmu na nią. Ale to nie jest zwykła ukraińska linia obrony - to potężny "pas fortec", budowany i umacniany od ponad dekady. Bo Ukraińcy od dawna spodziewali się rosyjskiego ataku właśnie w tym miejscu.