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Świat
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"Ostatnia linia obrony" Ukraińców. Ta bitwa może zdecydować o Donbasie

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Żołnierz ukraińskiej 30. Brygady Zmechanizowanej na pozycji obronnej w obwodzie donieckim
Żołnierz ukraińskiej 30. Brygady Zmechanizowanej na pozycji obronnej w obwodzie donieckim
Źródło zdj. gł.: PAP/ABACA
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Rosyjskie wojska szykują pozycje do szturmu na ostatnią, najsilniejszą linię obrony Ukraińców w Donbasie. Kijów informuje, że aby to się udało Władimir Putin zamierza zmobilizować dodatkowe setki tysięcy żołnierzy. Ta bitwa może zadecydować o przyszłości całego Donbasu. Artykuł dostępny w subskrypcji

Rosja przygotowuje się do mobilizacji - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w 35-rocznicę niepodległości Ukrainy, obchodzonej 24 sierpnia. Według ustaleń wywiadu wojskowego w Kijowie, Kreml zamierza zmobilizować blisko 300 tysięcy żołnierzy, a proces ten ma ruszyć po wyborach parlamentarnych w Rosji pod koniec września.

Cel jest jasny - zajęcie pozostałej części obwodu donieckiego do końca roku. Rosyjskie wojska dotarły już do ostatniej linii ukraińskiej obrony w Donbasie i szykują właśnie pozycje do szturmu na nią. Ale to nie jest zwykła ukraińska linia obrony - to potężny "pas fortec", budowany i umacniany od ponad dekady. Bo Ukraińcy od dawna spodziewali się rosyjskiego ataku właśnie w tym miejscu.

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Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWładimir PutinDonbas
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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